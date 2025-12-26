Аварийное отключение газа на Тернопольщине: продолжаются ремонтные работы
В Тернопольской области произошло аварийное отключение газоснабжения, в результате чего без газа временно остались сотни домохозяйств и многоквартирные дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Тернопольской областной военной администрации в Телеграм.
Что известно об аварийном отключении
По информации областных властей, причиной прекращения подачи газа стала техническая неисправность на одном из объектов газораспределительной инфраструктуры. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
Внеплановое отключение зафиксировали в городе Лановцы. Газ подали остановить из соображений безопасности для предотвращения возможных осложнений.
- В результате аварии без газоснабжения остались около 600 частных потребителей, а также жители 15 многоквартирных домов.
"Отключение носит вынужденный характер и связано исключительно с технической неисправностью оборудования", - сообщили в Тернопольской ОГА.
Власти отмечают, что решение о прекращении подачи газа было принято с целью обеспечения безопасности населения.
Газ будут восстанавливать поэтапно
Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Специалисты стабилизируют работу системы, устраняют неисправности и проводят необходимые проверки перед возобновлением газоснабжения.
В Тернопольской ОГА отметили, что подачу газа будут восстанавливать поэтапно и с соблюдением всех требований безопасности. О сроках завершения работ сообщат дополнительно.
