Аварійне відключення газу на Тернопільщині: тривають ремонтні роботи
У Тернопільській області сталося аварійне відключення газопостачання, внаслідок чого без газу тимчасово залишилися сотні домогосподарств і багатоквартирні будинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Тернопільської обласної військової адміністрації в Телеграм.
Що відомо про аварійне відключення
За інформацією обласної влади, причиною припинення подачі газу стала технічна несправність на одному з об’єктів газорозподільної інфраструктури. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Позапланове відключення зафіксували у місті Ланівці. Газ подали зупинити з міркувань безпеки для запобігання можливим ускладненням.
- Унаслідок аварії без газопостачання залишилися близько 600 приватних споживачів, а також мешканці 15 багатоквартирних будинків.
"Відключення має вимушений характер і пов’язане виключно з технічною несправністю обладнання", — повідомили в Тернопільській ОВА.
Влада наголошує, що рішення про припинення подачі газу було ухвалене з метою гарантування безпеки населення.
Газ відновлюватимуть поетапно
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Фахівці стабілізують роботу системи, усувають несправності та проводять необхідні перевірки перед відновленням газопостачання.
У Тернопільській ОВА зазначили, що подачу газу відновлюватимуть поетапно та з дотриманням усіх вимог безпеки.
Про терміни завершення робіт повідомлять додатково.
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