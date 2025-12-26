Аварійне відключення газу на Тернопільщині: тривають ремонтні роботи

У Тернопільській області сталося аварійне відключення газопостачання, внаслідок чого без газу тимчасово залишилися сотні домогосподарств і багатоквартирні будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Тернопільської обласної військової адміністрації в Телеграм.

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Що відомо про аварійне відключення

За інформацією обласної влади, причиною припинення подачі газу стала технічна несправність на одному з об’єктів газорозподільної інфраструктури. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Позапланове відключення зафіксували у місті Ланівці. Газ подали зупинити з міркувань безпеки для запобігання можливим ускладненням.

Унаслідок аварії без газопостачання залишилися близько 600 приватних споживачів, а також мешканці 15 багатоквартирних будинків.

"Відключення має вимушений характер і пов’язане виключно з технічною несправністю обладнання", — повідомили в Тернопільській ОВА.

Влада наголошує, що рішення про припинення подачі газу було ухвалене з метою гарантування безпеки населення.

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Газ відновлюватимуть поетапно

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Фахівці стабілізують роботу системи, усувають несправності та проводять необхідні перевірки перед відновленням газопостачання.

У Тернопільській ОВА зазначили, що подачу газу відновлюватимуть поетапно та з дотриманням усіх вимог безпеки.

Про терміни завершення робіт повідомлять додатково.

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