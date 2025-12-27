Меценат и предприниматель Костюк оценил результаты работы Украинской федерации карате в 2025 году

Меценат и предприниматель Василий Костюк в интервью УФК оценил результаты деятельности Украинской федерации карате в 2025 году, обозначил ключевые направления ее развития и основные вызовы для украинского спорта.

По словам Костюка, его решение поддерживать каратэ основано на сочетании ценностей и ответственности, которые этот вид спорта формирует у атлетов.

"Для меня это сочетание двух вещей: ценностей и ответственности. Карате - это не только спорт, но и дисциплина, уважение, внутренняя сила. В непростое для страны время я считаю важным поддерживать именно такие среды, которые формируют сильных и сознательных людей", - отметил меценат.

Оценивая результаты 2025 года, он подчеркнул, что УФК смогла не только сохранить стабильность, но и усилить свою деятельность - в частности за счет увеличения количества соревнований в Украине, активного участия в международных стартах и системной работы с молодежью.

"Прежде всего - стабильность Федерации и развитие спортсменов даже в сложных условиях. Проведенные соревнования в Украине, участие в международных стартах, ни один из которых не обошелся без украинского пьедестала, поддержка детей и молодежи - все это говорит о сильной команде и правильном направлении движения", - подчеркнул Костюк.

Среди ключевых инициатив года меценат отдельно выделил создание детской национальной сборной команды по карате с прозрачным отбором и финансированием. По его словам, такие проекты имеют стратегическое значение не только для Федерации, но и для украинского спорта в целом.

"Создание детской национальной сборной - это серьезный стимул как для юных атлетов, так и для родителей, которые часто инвестируют значительные ресурсы в участие детей в соревнованиях. Это одновременно и мощный вклад в подготовку будущего поколения взрослых чемпионов по карате", - подчеркнул он.

Среди главных вызовов для украинского спорта Василий Костюк назвал нестабильность и ограниченные ресурсы, одновременно подчеркнув, что системная бизнес-поддержка дает спортивным федерациям возможность планировать развитие, инвестировать в инфраструктуру и подготовку спортсменов, а не работать в режиме постоянного преодоления кризисов.

Подводя итоги года, меценат поблагодарил атлетов, тренеров, родителей и команду УФК за ежедневный труд и преданность украинскому карате, отметив, что спортивные победы сегодня являются важным источником мотивации, радости и надежды для украинского общества.