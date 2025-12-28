Киев изменил движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии

На левом берегу Киева из-за экстренных отключений света временно изменено движение электротранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением, вызванной массированным обстрелом столицы 27 декабря, часть трамвайных и троллейбусных маршрутов на левобережье столицы работает по измененной схеме. На отдельных участках движение электротранспорта приостановлено, вместо этого организованы временные автобусные маршруты для перевозки пассажиров.

Изменения в движении трамваев и троллейбусов

Трамвайные маршруты № 8 и № 32 курсируют по собственной схеме. Частично сохранено движение на маршрутах:

№ 27 — от ст. м. "Позняки" до просп. Воскресенского;

№ 22 — от просп. Воскресенского до Дарницкого депо;

№ 29 — между станциями метро "Лесная" и "Позняки";

№ 28 и № 35 — от ст. м. "Лесная" до просп. Воскресенского.

Троллейбусы курсируют по следующим направлениям:

№ 30 — ул. Кадетский Гай — ст. м. "Почайна";

№ 31 — ст. м. "Лукьяновская" — ст. м. "Почайна";

№ 47 — ст. м. "Минская" — ул. Архипенко — ст. м. "Почайна";

№ 50 — пл. "Лыбедская" — пл. "Дарницкая".

Временные автобусные маршруты

Для обеспечения сообщения на участках, где электротранспорт не работает, введены временные автобусные маршруты:

Трамвайные направления:

№ 28-Т — ул. Милославская — пл. "Дарницкая";

№ 4-Т — ул. Милославская — ст. "Радужная";

№ 29-Т — ст. м. "Бориспольская" — пл. "Дарницкая".

№ 50-ТРК — ул. Милославская — пл. "Дарницкая";

№ 37-ТР — ул. Милославская — ст. м. "Лесная";

№ 30-ТР — ул. Милославская — ст. м. "Почайна";

№ 31-ТР — ул. Милославская — ст. м. "Почайна";

№ 29-ТР — пл. "Дарницкая" — зал. ст. "Куреневка".

По словам представителей КГГА, "работа электротранспорта на жилом массиве Троещина временно приостановлена, но город оперативно реагирует на ситуацию, обеспечивая альтернативные маршруты для пассажиров".

По состоянию на утро 28 декабря, на правом берегу Киева действуют графики стабилизационных отключений, тогда как на левом — уже более суток продолжаются экстренные отключения электроэнергии.