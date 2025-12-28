Київ змінив рух трамваїв і тролейбусів через знеструмлення

На лівому березі Києва через екстрені відключення світла тимчасово змінено рух електротранспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Через складну ситуацію з енергопостачанням, спричинену масованим обстрілом столиці 27 грудня, частина трамвайних і тролейбусних маршрутів на лівобережжі столиці працює за зміненою схемою. На окремих ділянках рух електротранспорту призупинено, натомість організовано тимчасові автобусні маршрути для перевезення пасажирів.

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Зміни у русі трамваїв і тролейбусів

Трамвайні маршрути № 8 і № 32 курсують за власною схемою. Частково збережено рух на маршрутах:

№ 27 — від ст. м. "Позняки" до просп. Воскресенського;

№ 22 — від просп. Воскресенського до Дарницького депо;

№ 29 — між станціями метро "Лісова" та "Позняки";

№ 28 і № 35 — від ст. м. "Лісова" до просп. Воскресенського.

Тролейбуси курсують за такими напрямками:

№ 30 — вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";

№ 31 — ст. м. "Лук’янівська" – ст. м. "Почайна";

№ 47 — ст. м. "Мінська" – вул. Архипенка – ст. м. "Почайна";

№ 50 — пл. "Либідська" – пл. "Дарницька".

Тимчасові автобусні маршрути

Для забезпечення сполучення на ділянках, де електротранспорт не працює, запроваджено тимчасові автобусні маршрути:

Трамвайні напрямки:

№ 28-Т — вул. Милославська – пл. "Дарницька";

№ 4-Т — вул. Милославська – ст. "Райдужна";

№ 29-Т — ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька".

№ 28-Т — вул. Милославська – пл. "Дарницька"; № 4-Т — вул. Милославська – ст. "Райдужна"; № 29-Т — ст. м. "Бориспільська" – пл. "Дарницька". Тролейбусні напрямки:

№ 50-ТРК — вул. Милославська – пл. "Дарницька";

№ 37-ТР — вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

№ 30-ТР — вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

№ 31-ТР — вул. Милославська – ст. м. "Почайна";

№ 29-ТР — пл. "Дарницька" – зал. ст. "Куренівка".

За словами представників КМДА, "робота електротранспорту на житловому масиві Троєщина тимчасово призупинена, але місто оперативно реагує на ситуацію, забезпечуючи альтернативні маршрути для пасажирів".

Станом на ранок 28 грудня, на правому березі Києва діють графіки стабілізаційних відключень, тоді як на лівому — вже понад добу тривають екстрені знеструмлення.

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