26 грудня графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України
У п’ятницю, 26 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки відключень електроенергії через російські ракетно-дронові атаки.
Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Інформація про відключення
"Завтра, 26 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні.
Причини обмежень
Зазначається, що причиню запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - дадали в "Укренерго".
Що передувало?
- Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії запровадили в Одесі.
- У низці західних регіонів України тимчасово припинили застосування аварійних і погодинних графіків відключень електроенергії.
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