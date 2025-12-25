26 грудня графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України

У п’ятницю, 26 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки відключень електроенергії через російські ракетно-дронові атаки.

Про це повідомляє "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

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Інформація про відключення

"Завтра, 26 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні.

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Причини обмежень

Зазначається, що причиню запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - дадали в "Укренерго".

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