26 декабря графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины

Отключение света 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских ракетно-дроновых атак.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"Завтра, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины 25 декабря будут действовать графики отключения света

Причины ограничений

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляетсяпо графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - добавили в "Укрэнерго".

Украина имеет проблемы с передачей импортируемой электроэнергии в восточные регионы, – Госэнергонадзор

Что предшествовало?

энергетика (2960) Укрэнерго (730) отключение света (576)
Ехххххххх от якби зняти ролик про ******* Україну і послати в 2019. Хоча і тоді багато людей говорили що так і буде і шо? І нічого - бо малороси вибрали малороса і знищили країну
показать весь комментарий
26.12.2025 01:12 Ответить
 
 