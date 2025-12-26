26 декабря графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины

В пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии из-за российских ракетно-дроновых атак.

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Информация об отключениях

"Завтра, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Причины ограничений

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляетсяпо графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - добавили в "Укрэнерго".

Что предшествовало?