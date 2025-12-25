В пяти западных областях Украины временно отменили графики отключений света, - облэнерго

В ряде западных регионов Украины временно приостановили применение аварийных и почасовых графиков отключений электроэнергии.

Об этом сообщают региональные операторы системы распределения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Свет обещают не отключать, как минимум, до конца текущих суток. Речь идет о Львовской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях

В облэнерго отмечают, что ранее ограничения электроснабжения были введены из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных ракетных и дроновых атак со стороны России.

В то же время энергетики отмечают, что ситуация в объединенной энергосистеме Украины остается нестабильной. В случае ухудшения условий или новых ударов по энергообъектам графики отключений могут быть возобновлены.

