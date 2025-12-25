РУС
В пяти западных областях Украины временно отменили графики отключений света, - облэнерго

світло

В ряде западных регионов Украины временно приостановили применение аварийных и почасовых графиков отключений электроэнергии.

Об этом сообщают региональные операторы системы распределения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Свет обещают не отключать, как минимум, до конца текущих суток. Речь идет о Львовской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях

В облэнерго отмечают, что ранее ограничения электроснабжения были введены из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных ракетных и дроновых атак со стороны России.

В то же время энергетики отмечают, что ситуация в объединенной энергосистеме Украины остается нестабильной. В случае ухудшения условий или новых ударов по энергообъектам графики отключений могут быть возобновлены.

Це йому по кацап-ТВ сказали
25.12.2025 17:11
А інших відключають по 18 годин на добу..цікава "оптимізація" розподілення від свириденчихи
25.12.2025 16:54
Кацап?
25.12.2025 17:02
А інших відключають по 18 годин на добу..цікава "оптимізація" розподілення від свириденчихи
25.12.2025 16:54
Не хвилюйтесь, Чернівецька обл., окрім цих святкових днів, теж сиділа по 15-18 год без світла. Зі святами електроенергії стало значно більше, але теж вимикали.
25.12.2025 17:08
в чернівецькій області сітло по 14 годин на добу вимикали ще 2 місяці тому!
25.12.2025 17:28
Ну якщо там по всій розподільчій системі удари, то як ви те електричество до Чернігова або Одеси від АЕС доставите? Каністрами?
25.12.2025 18:05
Схід і Захід - разом!
25.12.2025 16:54
це як день і ніч...!
це як світло і тьма!
25.12.2025 17:00
Вони електрику отримують з країн ЄС. А на сході та в центрі від кацапів отримувати пропонуєш?
25.12.2025 17:04
Та тож висєр не після роздумів а аби ляпнути)
25.12.2025 17:07
А про це раніше було не відомо?
Може ще про ""Південь" Вам розповісти і про "Північ" без ППО?
Загугліть : Чернігів, БПЛА
25.12.2025 17:07
+ проблема в тому що пошкоджуються лінії передачі і тому не можуть передати в інші області. Наприклад з АЕС. Тому ті хто ближче можуть мати більше
25.12.2025 17:08
Так це тим бовдурам, що не розуміють треба говорити.
25.12.2025 17:13
Ганжа - воно і в Африці ганжа...
25.12.2025 17:31
Ганжа (або Ganja) - це термін, що переважно означає марихуану, індійську назву канабісу та психотропних продуктів з нього, особливо поширений на Ямайці та Карибських островах, де використовується для ритуального куріння та загалом для позначення психотропних сортів коноплі.
25.12.2025 17:33
Мало що вони не вважають нас за людей, то ще й жирують, поки ми бідуємо!
25.12.2025 16:56
Це хто не вважає тебе за людину?
25.12.2025 17:05
Це йому по кацап-ТВ сказали
25.12.2025 17:11
От ідіот...
Пропонуєш зупинити реактори на Хмельницькій і Рвненській АЕС, щоб западенцям було так, як і тобі?
До речі, Тернопіль, минулі доби 16-18 годин не було електрики, сьогодні графік вже разів з 5 міняли, від тих самих 16, до "є електрика до кінця доби", бо ж АЕС працюють, ректори просто так не зупиниш, а ЛЕП роздовбані, от і подають там, де можна подати. ніби ж зрозуміло мало бути, але тільки не ідіотам...
25.12.2025 17:19
Ну это база, там самые преданные украинцы, как тут пишут не ждуны
25.12.2025 16:56
Кацап?
25.12.2025 17:02
Хохол
25.12.2025 17:04
Нєєєє... **********... Кацапура ти точняк!
25.12.2025 17:05
Не , просто тебе правда глаза колит и ты начал на людей метки ставить, нельзя так
25.12.2025 17:10
А що не так сказав?
Так, хохол.
Прийняв же презирливе поганяло від русні.
Проти "хохлов" русня нічого не має.
Якщо вони старшего брата уважают да свой шесток знают.
WhiteMax саме з таких.
25.12.2025 17:36
Ти - хохол?
25.12.2025 17:06
Воно зараз стару пісню про сорти українців заспіває. Ну, робота у москалика така.
25.12.2025 17:48
Ну хоч у когось Різдво буде зі світлом...
25.12.2025 17:01
Ну так же і тисоловники і прикордонники ви що , вони і без світла?! Так не можна.
25.12.2025 17:10
А 7 січня не вимикатимуть на сході - передвиборча агітація
25.12.2025 17:24
Зато в Одессе света нет целый день 😂
Униаты должны Рождество со светом праздновать, а православные в темноте посидят
25.12.2025 17:25
Ви таки за всю Одесу не розписуйтесь.
25.12.2025 17:32
В нас теж в Києві по 18 годин немає світла, то що, хай інші теж сидять без нього, якщо мають можливість бути зі світлом. а вам би радив за свою темряву дякувати своїм "русскім братушкам".
25.12.2025 17:44
Кацап - бегом в свинарник, там хузяин свожее корыто помоев принес, а ты тут на тощий пятачок подхрюкиваешь
25.12.2025 18:06
Ну а що, 4 роки готували енергосистему до війни. Так готували, що ні однієї лінії не протянули...
25.12.2025 17:30
Ну це вже відверта брехня, коричневий слід міндіч аж до ісраЄля протягнув , коли зрозумів, що не зможе більше двушки на мацкву відправляти..
25.12.2025 17:36
вимикали світло, нехай не триндять
25.12.2025 17:37
Просто заздрю цим людям по-білому. Вже не має нервів сидіти без світла у Сумах. Прикро що за чотири роки війни так і не підготувались енергетики до таких сценаріїв. Щось вкрали, чогось не зробили, десь не подумали, комусь зробили теплу ванну з обіцянок та бравурних доповідей, а що в кінці - темнота, блекаути, бардак без світла в цьому тунелі війни.
25.12.2025 18:11
 
 