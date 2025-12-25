В пяти западных областях Украины временно отменили графики отключений света, - облэнерго
В ряде западных регионов Украины временно приостановили применение аварийных и почасовых графиков отключений электроэнергии.
Об этом сообщают региональные операторы системы распределения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Свет обещают не отключать, как минимум, до конца текущих суток. Речь идет о Львовской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях
В облэнерго отмечают, что ранее ограничения электроснабжения были введены из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных ракетных и дроновых атак со стороны России.
В то же время энергетики отмечают, что ситуация в объединенной энергосистеме Украины остается нестабильной. В случае ухудшения условий или новых ударов по энергообъектам графики отключений могут быть возобновлены.
це як світло і тьма!
Може ще про ""Південь" Вам розповісти і про "Північ" без ППО?
Загугліть : Чернігів, БПЛА
Пропонуєш зупинити реактори на Хмельницькій і Рвненській АЕС, щоб западенцям було так, як і тобі?
До речі, Тернопіль, минулі доби 16-18 годин не було електрики, сьогодні графік вже разів з 5 міняли, від тих самих 16, до "є електрика до кінця доби", бо ж АЕС працюють, ректори просто так не зупиниш, а ЛЕП роздовбані, от і подають там, де можна подати. ніби ж зрозуміло мало бути, але тільки не ідіотам...
Так, хохол.
Прийняв же презирливе поганяло від русні.
Проти "хохлов" русня нічого не має.
Якщо вони старшего брата уважают да свой шесток знают.
WhiteMax саме з таких.
Униаты должны Рождество со светом праздновать, а православные в темноте посидят