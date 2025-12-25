У п’яти західних областях України тимчасово скасували графіки відключень світла, - обленерго
У низці західних регіонів України тимчасово припинили застосування аварійних і погодинних графіків відключень електроенергії.
Про це повідомляють регіональні оператори системи розподілу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Світло обіцяють не вимикати щонайменше до кінця поточної доби. Йдеться про Львівську, Тернопільську, Волинську, Чернівецьку та Івано-Франківську області
В обленерго зазначають, що раніше обмеження електропостачання були запроваджені через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ракетних та дронових атак з боку Росії.
Водночас енергетики наголошують, що ситуація в об’єднаній енергосистемі України залишається нестабільною. У разі погіршення умов або нових ударів по енергооб’єктах графіки відключень можуть бути відновлені.
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