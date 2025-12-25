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Новини Відключення електроенергії
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У п’яти західних областях України тимчасово скасували графіки відключень світла, - обленерго

світло

У низці західних регіонів України тимчасово припинили застосування аварійних і погодинних графіків відключень електроенергії.

Про це повідомляють регіональні оператори системи розподілу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

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Світло обіцяють не вимикати щонайменше до кінця поточної доби. Йдеться про Львівську, Тернопільську, Волинську, Чернівецьку та Івано-Франківську області

В обленерго зазначають, що раніше обмеження електропостачання були запроваджені через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ракетних та дронових атак з боку Росії.

Водночас енергетики наголошують, що ситуація в об’єднаній енергосистемі України залишається нестабільною. У разі погіршення умов або нових ударів по енергооб’єктах графіки відключень можуть бути відновлені.

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Захід України (14) відключення світла (1721)
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Топ коментарі
+12
А інших відключають по 18 годин на добу..цікава "оптимізація" розподілення від свириденчихи
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25.12.2025 16:54 Відповісти
+11
Це йому по кацап-ТВ сказали
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25.12.2025 17:11 Відповісти
+9
Нєєєє... **********... Кацапура ти точняк!
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25.12.2025 17:05 Відповісти

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