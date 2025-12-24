Оголошено підозру директору транспортної інфраструктури КМДА через збитки на суму 3,6 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Роторна парковка на Хрещатику за понад 3,6 мільйона гривень так і не запрацювала: поліцейські Києва оголосили про підозру директору транспортної інфраструктури КМДА. Не перевіривши доцільність та технічну можливість встановлення парковки, посадовець ініціював її купівлю.

Мільйони гривень з бюджету столиці були витрачені марно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Слідчі Подільського управління поліції спільно із працівниками УСР у місті Києві встановили, що посадовець КМДА, відповідальний за транспортну інфраструктуру, ініціював придбання роторної парковки для встановлення у дворі адмінбудівлі на Хрещатику.

За результатами тендеру, підприємство-постачальник поставило автоматизовану систему для паркування 10 автомобілів, яка мала розвантажити двір адміністрації та впорядкувати розміщення транспортних засобів.

Водночас встановлено, що керівник не перевірив доцільність та технічну можливість встановлення даної парковки. Внаслідок цього, конструкцію не змогли змонтувати, а тривале зберігання без використання призвело до її пошкодження.

Це призвело до збитків на суму понад 3,6 мільйона гривень для бюджету столиці

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, оголосили фігурантові про підозру – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.











Читайте: 11 вогнепальних поранень: поліція Київщини повідомила про підозру за умисне вбивство групі осіб. ФОТОрепортаж