Объявлено подозрение директору транспортной инфраструктуры КГГА из-за убытков на сумму 3,6 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Роторная парковка на Крещатике за более чем 3,6 миллиона гривен так и не заработала: полицейские Киева объявили о подозрении директору транспортной инфраструктуры КГГА. Не проверив целесообразность и техническую возможность установки парковки, чиновник инициировал ее покупку.

Миллионы гривен из бюджета столицы были потрачены впустую, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

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Детали расследования

Следователи Подольского управления полиции совместно с сотрудниками УСР в городе Киеве установили, что чиновник КГГА, ответственный за транспортную инфраструктуру, инициировал приобретение роторной парковки для установки во дворе админздания на Крещатике.

По результатам тендера, предприятие-поставщик поставило автоматизированную систему для парковки 10 автомобилей, которая должна была разгрузить двор администрации и упорядочить размещение транспортных средств.

В то же время установлено, что руководитель не проверил целесообразность и техническую возможность установки данной парковки. Как следствие, конструкцию не смогли смонтировать, а длительное хранение без использования привело к ее повреждению.

Это привело к убыткам на сумму более 3,6 миллиона гривен для бюджета столицы

Следователи, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, объявили фигуранту о подозрении – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом общественных интересов.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.











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