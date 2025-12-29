РУС
15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая помогала рашистам атаковать Покровск

15 лет тюрьмы получила предательница, которая помогала атаковать Покровск

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донецкой области.

Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В настоящее время тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны в прифронтовом регионе.

Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужб через знакомых, которые после полномасштабного вторжения уехали за границу.

Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск.

Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы.

Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее контактов с российским спецслужбистом, которому она "сливала" геолокации ВСУ.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности агент признана виновной в государственной измене.

СБУ (20734) Донецкая область (11750) Покровск (1099) Покровский район (1497)
Дура.

А вкрала б грошей на вартість 300 тисяч мавіків - спокійно виїхала б і жила в Ізраїлі
29.12.2025 16:38 Ответить
Наразі Украіна утримуватиме цю курву за наші кошти ,
замість того , щоби знищили цю падаль , яка вбивала людей !!
29.12.2025 16:38 Ответить
Я навіть не уявляю, що сказав би той же Мадяр, якби йому сказали - на тобі відібрані у корупціонера Міндіча 300 000 мавіків.
29.12.2025 16:40 Ответить
 
 