15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая помогала рашистам атаковать Покровск

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донецкой области.

Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В настоящее время тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны в прифронтовом регионе.

Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужб через знакомых, которые после полномасштабного вторжения уехали за границу.

Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск.

Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы.

Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее контактов с российским спецслужбистом, которому она "сливала" геолокации ВСУ.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности агент признана виновной в государственной измене.

