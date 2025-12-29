15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, которая помогала рашистам атаковать Покровск
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донецкой области.
Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
В настоящее время тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны в прифронтовом регионе.
Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужб через знакомых, которые после полномасштабного вторжения уехали за границу.
Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск.
Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы.
Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее контактов с российским спецслужбистом, которому она "сливала" геолокации ВСУ.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности агент признана виновной в государственной измене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вкрала б грошей на вартість 300 тисяч мавіків - спокійно виїхала б і жила в Ізраїлі
замість того , щоби знищили цю падаль , яка вбивала людей !!