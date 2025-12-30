РУС
Новости Санкции США против России
167 1

Поставки российской нефти в Индию в декабре могут упасть до минимума за три года из-за санкций США, - Bloomberg

індія

В декабре 2025 года поставки российской нефти в Индию могут сократиться до самого низкого уровня с ноября 2022 года - около 1,1 млн баррелей в сутки. В то же время в начале 2026 года объемы импорта вероятно вырастут после возобновления закупок крупнейшим индийским нефтепереработчиком.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Снижение поставок связано с усиленным контролем США за торговлей российскими энергоносителями, что привело к падению спроса со стороны Индии в течение последних месяцев. Ожидаемый показатель в 1,1 млн баррелей в сутки все же превышает прогнозы индийских чиновников в начале декабря после введения новых американских ограничений.

Поставки российской нефти в Индию резко сократились в июле, однако впоследствии частично восстановились благодаря возвращению к закупкам отдельных нефтеперерабатывающих заводов, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., которые воспользовались сниженными ценами.

Крупнейший импортер, компания Reliance, приостановила закупки после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" в конце октября, но впоследствии возобновила импорт от поставщиков, не находящихся под санкциями. Российскую нефть компания использует на заводе Jamnagar в штате Гуджарат для внутреннего рынка.

Во второй неделе декабря поставки снизились до 712 тыс. баррелей в сутки, после чего снова начали расти. Ранее индийские чиновники прогнозировали уровень около 800 тыс. баррелей в сутки. Снижение импорта также связано с сокращением потоков к терминалам Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., которая в декабре впервые с сентября 2022 года не закупила российскую нефть.

Дополнительный рост поставок возможен благодаря компании Nayara Energy Ltd., которая планирует отложить техническое обслуживание завода в Вадинаре, что может способствовать увеличению импорта российской сырой нефти.

Что предшествовало?

Автор: 

Индия (500) нефть (2111) россия (98536) санкции (12114)
