Поставки російської нафти до Індії у грудні можуть впасти до мінімуму за три роки через санкції США, - Bloomberg

У грудні 2025 року поставки російської нафти до Індії можуть скоротитися до найнижчого рівня з листопада 2022 року - близько 1,1 млн барелів на добу. Водночас на початку 2026 року обсяги імпорту ймовірно зростуть після відновлення закупівель найбільшим індійським нафтопереробником.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Зниження поставок пов’язане з посиленим контролем США за торгівлею російськими енергоносіями, що призвело до падіння попиту з боку Індії впродовж останніх місяців. Очікуваний показник у 1,1 млн барелів на добу все ж перевищує прогнози індійських чиновників на початку грудня після запровадження нових американських обмежень.

Поставки російської нафти до Індії різко скоротилися в липні, однак згодом частково відновилися завдяки поверненню до закупівель окремих нафтопереробних заводів, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., які скористалися зниженими цінами.

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Найбільший імпортер, компанія Reliance, призупинила закупівлі після санкцій США проти "Роснефті" та "Лукойлу" наприкінці жовтня, але згодом відновила імпорт від постачальників, що не перебувають під санкціями. Російську нафту компанія використовує на заводі Jamnagar у штаті Гуджарат для внутрішнього ринку.

У другому тижні грудня поставки знизилися до 712 тис. барелів на добу, після чого знову почали зростати. Раніше індійські чиновники прогнозували рівень близько 800 тис. барелів на добу. Зниження імпорту також пов’язане зі скороченням потоків до терміналів Mundra HPCL-Mittal Energy Ltd. і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., яка у грудні вперше з вересня 2022 року не закупила російську нафту.

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Додаткове зростання поставок можливе завдяки компанії Nayara Energy Ltd., яка планує відкласти технічне обслуговування заводу у Вадінарі, що може сприяти збільшенню імпорту російської сирої нафти.

Що передувало?

Ціни на нафту вперше за пів року впали нижче $60 за барель

Раніше повідомлялося, що ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни в Україні, оскільки Росія вимушена збільшувати знижки через санкції на тлі зниження світових цін.

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