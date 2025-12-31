Финляндия разрешит переписку с Сантой на украинском языке

Украинский язык планируют добавить в перечень языков, на которых ведется официальная переписка с Санта Клаусом. Это позволит украинским детям отправлять и получать письма на родном языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской.

Поддержка инициативы в Финляндии

По информации МИД, посольство Украины в Финляндии получило ответ от руководительницы Почтового отделения Санта Клауса Кати Тервонен. В письме указано, что Офис и Почта Санта Клауса полностью поддерживают инициативу использования украинского языка в праздничной переписке.

В Почтовом отделении Санта Клауса сообщили, что уже начинают организационные мероприятия для добавления украинского языка в официальный перечень. Ожидается, что это будет сделано в максимально сжатые сроки.

"Санта Клаус и почтовые эльфы будут рады получать письма от украинских детей, а дети из Украины смогут писать Санте на украинском языке", - говорится в ответе финской стороны.

Значение для украинских детей

Елена Ивановская подчеркнула, что такая инициатива является проявлением международной солидарности с Украиной. По ее словам, возможность получать ответы от Санта Клауса на украинском языке имеет важное эмоциональное значение для детей.

Офис и почтовое отделение Санта Клауса расположены в городе Рованиеми, в финской провинции Лапландия.