Финляндия разрешит переписку с Сантой на украинском языке

Украинский язык добавят к общению с Санта Клаусом

Украинский язык планируют добавить в перечень языков, на которых ведется официальная переписка с Санта Клаусом. Это позволит украинским детям отправлять и получать письма на родном языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской.

Поддержка инициативы в Финляндии

По информации МИД, посольство Украины в Финляндии получило ответ от руководительницы Почтового отделения Санта Клауса Кати Тервонен. В письме указано, что Офис и Почта Санта Клауса полностью поддерживают инициативу использования украинского языка в праздничной переписке.

В Почтовом отделении Санта Клауса сообщили, что уже начинают организационные мероприятия для добавления украинского языка в официальный перечень. Ожидается, что это будет сделано в максимально сжатые сроки.

"Санта Клаус и почтовые эльфы будут рады получать письма от украинских детей, а дети из Украины смогут писать Санте на украинском языке", - говорится в ответе финской стороны.

Значение для украинских детей

Елена Ивановская подчеркнула, что такая инициатива является проявлением международной солидарности с Украиной. По ее словам, возможность получать ответы от Санта Клауса на украинском языке имеет важное эмоциональное значение для детей.

Офис и почтовое отделение Санта Клауса расположены в городе Рованиеми, в финской провинции Лапландия.

  • Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым 2026 годом.

А з Йоулупукки?
31.12.2025 18:35 Ответить
альо Саня , хау ду ю ду
31.12.2025 18:35 Ответить
Конечно няшно. На слабое утешение на фоне того что USA официально поздравляет Орду с новым годом. Заявляя о каких-то всеобщих ценностях. Похоже нам предстоит ещё воевать с Америкой. А с этого рыжего подонка станется. Может легко отключить starlink, и начать поставлять оружие путину. И н**** мы не сделаем
31.12.2025 18:38 Ответить
в 2026 р вибори в конгрес , не довго рудому залишилось
31.12.2025 18:41 Ответить
придёт очередной дедушка демократ и будет руки выкручивать Украине,как бидон...
31.12.2025 18:43 Ответить
Ось він, черговий зєбаран! Все їм папірєднікі винуваті: зєфілам Порох, трампофілам Байден.
31.12.2025 19:14 Ответить
да хоть на малайском,бумага всё стерпит...твою ж мать,нет слов.
31.12.2025 18:42 Ответить
А хто виконує роль Санти? Чи їх там багато?
31.12.2025 19:09 Ответить
 
 