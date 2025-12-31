Фінляндія дозволить листування з Сантою українською мовою

Українську мову планують додати до переліку мов, якими ведеться офіційне листування з Санта Клаусом. Це дасть змогу українським дітям надсилати та отримувати листи рідною мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

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Підтримка ініціативи у Фінляндії

За інформацією МЗС, посольство України у Фінляндії отримало відповідь від керівниці Поштового відділення Санта Клауса Каті Тервонен. У листі зазначено, що Офіс і Пошта Санта Клауса повністю підтримують ініціативу використання української мови у святковому листуванні.

У Поштовому відділенні Санта Клауса повідомили, що вже розпочинають організаційні заходи для додавання української мови до офіційного переліку. Очікується, що це буде зроблено у максимально стислі терміни.

"Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримувати листи від українських дітей, а діти з України зможуть писати Санті українською мовою", — йдеться у відповіді фінської сторони.

Значення для українських дітей

Олена Івановська наголосила, що така ініціатива є проявом міжнародної солідарності з Україною. За її словами, можливість отримувати відповіді від Санта Клауса українською мовою має важливе емоційне значення для дітей.

Офіс і Поштове відділення Санта Клауса розташовані в місті Рованіємі, у фінській провінції Лапландія.