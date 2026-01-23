Теперь поиск работы будет в "Дії" - правительство запустило пилотную систему "Обрій"

Правительство запустило экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій", который позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнение или обучение происходят в несколько кликов.

Об этом сообщила Служба занятости Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы. Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дія".

Главная фишка – привлечение искусственного интеллекта.

Как будет работать экосистема "Обрій"?

Украинцы смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;

получить грант до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Данные в реальном времени помогут правительству и бизнесу прогнозировать потребности в специалистах. Администратором новой системы станет Государственная служба занятости, а к работе подключат все ключевые госучреждения.

