Теперь поиск работы будет в "Дії" - правительство запустило пилотную систему "Обрій"
Правительство запустило экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій", который позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнение или обучение происходят в несколько кликов.
Об этом сообщила Служба занятости Украины, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы. Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дія".
Главная фишка – привлечение искусственного интеллекта.
Как будет работать экосистема "Обрій"?
Украинцы смогут:
зарегистрировать статус безработного;
оформить пособие;
официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;
получить грант до 15 тысяч гривен на переквалификацию.
Данные в реальном времени помогут правительству и бизнесу прогнозировать потребности в специалистах. Администратором новой системы станет Государственная служба занятости, а к работе подключат все ключевые госучреждения.
Так одразу розшук в різєрв+ підтягнеться?