Теперь поиск работы будет в "Дії" - правительство запустило пилотную систему "Обрій"

В Украине стартовал экспериментальный проект по трудоустройству

Правительство запустило экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій", который позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнение или обучение происходят в несколько кликов.

Об этом сообщила Служба занятости Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Все этапы трудовых отношений будут цифровизированы. Все процессы будут реализовываться через портал и мобильное приложение "Дія".

Главная фишка – привлечение искусственного интеллекта.

Как будет работать экосистема "Обрій"?

Украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного;

  • оформить пособие;

  • официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;

  • получить грант до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Данные в реальном времени помогут правительству и бизнесу прогнозировать потребности в специалистах. Администратором новой системы станет Государственная служба занятости, а к работе подключат все ключевые госучреждения.

Так одразу розшук в різєрв+ підтягнеться?
23.01.2026 15:33 Ответить
я - "балерун 15 ти річним досвідом" шукаю роботу -чудово ви підходите: водій - механік/ мінометник/ розвідник, дякуємо за оновлення даних
23.01.2026 20:25 Ответить
23.01.2026 15:33 Ответить
Все ім бабла мало. Тільки шукають яку ще хрєнь вигадати щоб бабло сп...дити. Дайте вгадаю - розробкою займається фірма наближена до черкового потужного менеджера
23.01.2026 15:45 Ответить
10-13т з вимогою магістра і N років досвіду? Дякую, вже портал служби зайнятості є.
23.01.2026 16:21 Ответить
 
 