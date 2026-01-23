Тепер пошук роботи буде у "Дії" - уряд запустив пілотну систему "Обрій"

Уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.

Про це повідомила Служба зайнятості України, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Всі етапи трудових відносин – будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія".

Головна фішка - залучення штучного інтелекту.

Як працюватиме екосистема "Обрій"?

Українці зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Дані в реальному часі допоможуть уряду та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором нової системи стане Державна служба зайнятості, а до роботи підключать усі ключові держустанови.

