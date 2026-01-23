УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9259 відвідувачів онлайн
Новини Рівень життя в Україні
828 5

Тепер пошук роботи буде у "Дії" - уряд запустив пілотну систему "Обрій"

В Україні стартував експериментальний проєкт з працевлаштування

Уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.

Про це повідомила Служба зайнятості України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Всі етапи трудових відносин – будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія".

Головна фішка - залучення штучного інтелекту.

Як працюватиме екосистема "Обрій"?

Українці зможуть:

  • зареєструвати статус безробітного;

  • оформити допомогу;

  • офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;

  • отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Дані в реальному часі допоможуть уряду та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором нової системи стане Державна служба зайнятості, а до роботи підключать усі ключові держустанови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спрощує працевлаштування: послуги у сфері зайнятості інтегрують у ЦНАП та "Дію"

Автор: 

робота (1395) Україна (7131) штучний інтелект (531) Дія (1248)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так одразу розшук в різєрв+ підтягнеться?
показати весь коментар
23.01.2026 15:33 Відповісти
я - "балерун 15 ти річним досвідом" шукаю роботу -чудово ви підходите: водій - механік/ мінометник/ розвідник, дякуємо за оновлення даних
показати весь коментар
23.01.2026 20:25 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 15:33 Відповісти
Все ім бабла мало. Тільки шукають яку ще хрєнь вигадати щоб бабло сп...дити. Дайте вгадаю - розробкою займається фірма наближена до черкового потужного менеджера
показати весь коментар
23.01.2026 15:45 Відповісти
10-13т з вимогою магістра і N років досвіду? Дякую, вже портал служби зайнятості є.
показати весь коментар
23.01.2026 16:21 Відповісти
 
 