Тайвань усилит санкционный контроль после заявлений Зеленского о поставках оружия РФ, - президент Цинде
Президент Тайваня Лай Цинде заявил о готовности своей страны усилить контроль за соблюдением санкций после критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского в отношении поставок компонентов для российского оружия через третьи страны.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Тайвань "уже давно работает с глобальными партнерами, чтобы решительно поддерживать Украину через гуманитарную помощь и скоординированные санкции".
Президент Тайваня также заявил об открытости к дальнейшему обмену информацией с Украиной для противодействия обходу санкций. По его словам, речь идет о борьбе с незаконным транзитом и скрытым конечным использованием товаров.
"Были молодые тайваньцы, которые отдали свою жизнь, защищая свободу в Украине. Мы четко заявляем: любая помощь агрессору или нарушение международных эмбарго и правил контроля экспорта недопустимы", - подчеркнул Цинде.
Впоследствии, общаясь с журналистами, он выразил надежду, что Украина будет передавать Тайваню информацию о возможных нарушениях санкций. По его словам, Тайвань готов усилить контроль за товарами, которые проходят через третьи страны со скрытым конечным пунктом назначения, чтобы предотвратить их попадание в Россию.
Что предшествовало?
Заявления президента Тайваня прозвучали на фоне выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там украинский лидер отметил, что Россия не смогла бы производить ракеты без "критически важных компонентов, поставляемых из Китая, Европы, Соединенных Штатов и Тайваня".
"Это нужно остановить. Как можно об этом просто говорить годами? Видите ли, мы поднимаем этот вопрос уже не первый год. И он не доходит до конца, к сожалению", - подчеркнул Зеленский.
