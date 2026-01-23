РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11020 посетителей онлайн
Новости Поставки оружия и снарядов в РФ
2 664 9

Тайвань усилит санкционный контроль после заявлений Зеленского о поставках оружия РФ, - президент Цинде

Президент Тайваня Лай Цинде заявил о готовности своей страны усилить контроль за соблюдением санкций после критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского в отношении поставок компонентов для российского оружия через третьи страны.

Об этом он написал в соцсети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что Тайвань "уже давно работает с глобальными партнерами, чтобы решительно поддерживать Украину через гуманитарную помощь и скоординированные санкции".

Президент Тайваня также заявил об открытости к дальнейшему обмену информацией с Украиной для противодействия обходу санкций. По его словам, речь идет о борьбе с незаконным транзитом и скрытым конечным использованием товаров.

"Были молодые тайваньцы, которые отдали свою жизнь, защищая свободу в Украине. Мы четко заявляем: любая помощь агрессору или нарушение международных эмбарго и правил контроля экспорта недопустимы", - подчеркнул Цинде.

Впоследствии, общаясь с журналистами, он выразил надежду, что Украина будет передавать Тайваню информацию о возможных нарушениях санкций. По его словам, Тайвань готов усилить контроль за товарами, которые проходят через третьи страны со скрытым конечным пунктом назначения, чтобы предотвратить их попадание в Россию.

Что предшествовало?

Заявления президента Тайваня прозвучали на фоне выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там украинский лидер отметил, что Россия не смогла бы производить ракеты без "критически важных компонентов, поставляемых из Китая, Европы, Соединенных Штатов и Тайваня".

"Это нужно остановить. Как можно об этом просто говорить годами? Видите ли, мы поднимаем этот вопрос уже не первый год. И он не доходит до конца, к сожалению", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24086) санкции (11987) Тайвань (136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
200 заводів обладнані верстатами, лініями, устаткуванням з Тайваню. Зараз саме той момент коли зручно проголошувати про підсилення контролю за експортом обладнання. Вже і заробили і руки вмили.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:08 Ответить
Где вы взяли эту информацию про станки?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:33 Ответить
Прикинув мінімум можливий. Адже таких світлин ви в інтернетах не знайдете. Та і пишу я про інше. Немає значення 20-200-2000-20000.. Хоч би один! Це про гроші які не пахнуть. І це не до того шо треба плакати в хустинку. Треба все це памятати і діяти у відповідності. От завтра Китай почне сво з ними то ми Китаю борошно баржами.. Коли продамо все крім трех камазів - посилимо контроль за експортними операціями..
показать весь комментарий
23.01.2026 20:22 Ответить
Ти звичайний баран через яких і війна в Україні. Допомогти Китаю який поставляє зброю рашці лише шоб насрати Тайваню. Ну чистий яжнелох понти покачати. Слава богу твої думки ні на що не впливають
показать весь комментарий
23.01.2026 20:28 Ответить
Тайвань, китай це умовні сутності. Після цієї війни ніяких ілюзій: треба поводити себе з «партнерами» у відповідності до власних інтересів. На цьому сайті вже декілька раз читав що офф. представники Тайваню божилися більше ніні, ні одного ЧПУ, навіть через підставні компанії. І от знов. А шо стосується власне війни то ви штучно виправдовуєте агресію рф при цьму принижуючи себе
показать весь комментарий
23.01.2026 22:12 Ответить
Що можна хотіти від китайців коли «наші у нас дома» прямо під носом ведуть торгівлю з рашкою? Навіть двигуни поставляли для гелікоптерів воєнних вже під час повномасштабки. Чи двушки засилають на маскву. І це лише те що відомо широкій публіці
показать весь комментарий
23.01.2026 23:05 Ответить
1000 станків Тайвань продав кацапам - тепер робить круглі очі
показать весь комментарий
23.01.2026 16:19 Ответить
Якесь блюзнірство
показать весь комментарий
23.01.2026 16:22 Ответить
Хоч і демократи, але ж етнічні кітайози )))
Хитрий нарід ..
показать весь комментарий
23.01.2026 19:26 Ответить
 
 