Тайвань посилить санкційний контроль після заяв Зеленського щодо постачання зброї РФ, - президент Цінде

Президент Тайваню Лай Цінде заявив про готовність своєї країни посилити контроль за дотриманням санкцій після критики з боку президента України Володимира Зеленського щодо постачання компонентів для російської зброї через треті країни.

Він написав у соцмережі X.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він наголосив, що Тайвань "вже давно працює з глобальними партнерами, щоб рішуче підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції".

Президент Тайваню також заявив про відкритість до подальшого обміну інформацією з Україною для протидії обходу санкцій. За його словами, йдеться про боротьбу з незаконним транзитом та прихованим кінцевим використанням товарів.

"Були молоді тайванці, які віддали своє життя, захищаючи свободу в Україні. Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил контролю експорту є неприпустимими", - підкреслив Цінде.

Згодом, спілкуючись із журналістами, він висловив сподівання, що Україна передаватиме Тайваню інформацію про можливі порушення санкцій. За його словами, Тайвань готовий посилити контроль за товарами, які проходять через треті країни з прихованим кінцевим пунктом призначення, щоби запобігти їхньому потраплянню до Росії.

Що передувало?

Заяви президента Тайваню пролунали на тлі виступу Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там український лідер зазначив, що Росія не змогла б виробляти ракети без "критично важливих компонентів, що постачаються з Китаю, Європи, Сполучених Штатів та Тайваню".

"Це треба зупинити. Як можна про це просто говорити роками? Бачите, ми порушуємо це питання вже не перший рік. І воно не дотискається, на жаль", - наголосив Зеленський.

