Постачання зброї і снарядів у РФ
Тайвань посилить санкційний контроль після заяв Зеленського щодо постачання зброї РФ, - президент Цінде

лай,цінде

Президент Тайваню Лай Цінде заявив про готовність своєї країни посилити контроль за дотриманням санкцій після критики з боку президента України Володимира Зеленського щодо постачання компонентів для російської зброї через треті країни.

Він наголосив, що Тайвань "вже давно працює з глобальними партнерами, щоб рішуче підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції".

Президент Тайваню також заявив про відкритість до подальшого обміну інформацією з Україною для протидії обходу санкцій. За його словами, йдеться про боротьбу з незаконним транзитом та прихованим кінцевим використанням товарів.

"Були молоді тайванці, які віддали своє життя, захищаючи свободу в Україні. Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил контролю експорту є неприпустимими", - підкреслив Цінде.

Згодом, спілкуючись із журналістами, він висловив сподівання, що Україна передаватиме Тайваню інформацію про можливі порушення санкцій. За його словами, Тайвань готовий посилити контроль за товарами, які проходять через треті країни з прихованим кінцевим пунктом призначення, щоби запобігти їхньому потраплянню до Росії.

Що передувало?

Заяви президента Тайваню пролунали на тлі виступу Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там український лідер зазначив, що Росія не змогла б виробляти ракети без "критично важливих компонентів, що постачаються з Китаю, Європи, Сполучених Штатів та Тайваню".

"Це треба зупинити. Як можна про це просто говорити роками? Бачите, ми порушуємо це питання вже не перший рік. І воно не дотискається, на жаль", - наголосив Зеленський.

Зеленський Володимир (27608) санкції (13122) Тайвань (213)
200 заводів обладнані верстатами, лініями, устаткуванням з Тайваню. Зараз саме той момент коли зручно проголошувати про підсилення контролю за експортом обладнання. Вже і заробили і руки вмили.
23.01.2026 16:08 Відповісти
Где вы взяли эту информацию про станки?
23.01.2026 17:33 Відповісти
Прикинув мінімум можливий. Адже таких світлин ви в інтернетах не знайдете. Та і пишу я про інше. Немає значення 20-200-2000-20000.. Хоч би один! Це про гроші які не пахнуть. І це не до того шо треба плакати в хустинку. Треба все це памятати і діяти у відповідності. От завтра Китай почне сво з ними то ми Китаю борошно баржами.. Коли продамо все крім трех камазів - посилимо контроль за експортними операціями..
23.01.2026 20:22 Відповісти
Ти звичайний баран через яких і війна в Україні. Допомогти Китаю який поставляє зброю рашці лише шоб насрати Тайваню. Ну чистий яжнелох понти покачати. Слава богу твої думки ні на що не впливають
23.01.2026 20:28 Відповісти
Тайвань, китай це умовні сутності. Після цієї війни ніяких ілюзій: треба поводити себе з «партнерами» у відповідності до власних інтересів. На цьому сайті вже декілька раз читав що офф. представники Тайваню божилися більше ніні, ні одного ЧПУ, навіть через підставні компанії. І от знов. А шо стосується власне війни то ви штучно виправдовуєте агресію рф при цьму принижуючи себе
23.01.2026 22:12 Відповісти
Що можна хотіти від китайців коли «наші у нас дома» прямо під носом ведуть торгівлю з рашкою? Навіть двигуни поставляли для гелікоптерів воєнних вже під час повномасштабки. Чи двушки засилають на маскву. І це лише те що відомо широкій публіці
23.01.2026 23:05 Відповісти
1000 станків Тайвань продав кацапам - тепер робить круглі очі
23.01.2026 16:19 Відповісти
Якесь блюзнірство
23.01.2026 16:22 Відповісти
Хоч і демократи, але ж етнічні кітайози )))
Хитрий нарід ..
23.01.2026 19:26 Відповісти
 
 