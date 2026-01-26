Новости Дистанционное минирование
3 338 6

Враг дистанционно минирует Сумскую область - взрывчатку сбрасывают в светлых мешках, - ОВА

Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Что известно?

Как отмечается, враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения.

"Из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумской области территориях призываю жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов.

В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.

Україна мінує " Сватами" ефір росії.
26.01.2026 13:21 Ответить
за мінування (без фіксації/підтвердження ураження) та доставку на ТОТ (тих же мін) премій не отримаеш
26.01.2026 13:24 Ответить
а Україна в особах zельоних гнид мінує "двушками" маскву
26.01.2026 13:24 Ответить
Ну а Україна як звичайно мінує грошовими двушками саму москву...і хто мені скаже що це не договорняк зеленого покидька з пукіним?
26.01.2026 13:25 Ответить
А ми ж теж так робимо?
Чи єта другоє і «там наши люді»?
26.01.2026 13:36 Ответить
Ну не чужі ж люди там два ляма отримують ..тут посилка "на отримувача" непрокатить...
26.01.2026 13:50 Ответить
 
 