Враг дистанционно минирует Сумскую область - взрывчатку сбрасывают в светлых мешках, - ОВА

Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Что известно?

Как отмечается, враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения.

"Из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумской области территориях призываю жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов.

В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.

