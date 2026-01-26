Враг дистанционно минирует Сумскую область - взрывчатку сбрасывают в светлых мешках, - ОВА
Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Что известно?
Как отмечается, враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения.
"Из-за зафиксированных случаев такого минирования на прилегающих к Сумской области территориях призываю жителей области быть особенно внимательными при передвижении по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов.
В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи єта другоє і «там наши люді»?