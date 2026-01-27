РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9361 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
824 3

Поквартирные обходы и горячая линия 112: как Минсоцполитики помогает людям во время блэкаутов

Маломобильные во время блэкаутов: помощь Минсоцполитики

Министерство социальной политики совместно с социальными службами и волонтерами внедрило алгоритм помощи маломобильным людям на период длительных отключений света, тепла и воды. Социальные работники осуществляют поквартирные обходы граждан, состоящих на учете, проверяют их потребности и формируют списки первоочередных нужд — генераторы, топливо, продукты и теплые вещи.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Социальные работники и волонтеры доставляют еду, теплые вещи и медпомощь

Если человек не состоит на учете, обратиться за помощью можно по линии 112. Подать заявку могут сами маломобильные граждане, их родственники или даже соседи. Все обращения передаются в соответствующие социальные службы в регионах, которые обеспечивают быстрое реагирование.

Министерство также отмечает, что социальные специалисты могут доставлять еду, воду и предметы первой необходимости даже в многоэтажки без работающих лифтов. Для тех, кто критически зависит от электроприборов или медицинского оборудования, предусмотрена возможность временного переселения в пансионаты и институциональные учреждения, где есть стабильное питание и уход.

"Оплата предоставления базовых социальных услуг гражданам осуществляется за счет средств местного бюджета. Также Правительство Украины активно направляет дополнительные средства на социальные услуги и поддержку уязвимых категорий. При этом, на стабильность предоставления социальных услуг во время блэкаутов влияет поступление международной финансовой помощи", - сообщили в Минсоцполитики.

Координация помощи осуществляется в тесном взаимодействии с МВД, местными органами власти и волонтерами. Минсоцполитики проводит мониторинговые визиты в учреждения, чтобы составлять списки актуальных потребностей и обеспечить их покрытие, в том числе при поддержке международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди украинцев вырос спрос на доставку еды во время блэкаутов. Что заказывают чаще всего?

Автор: 

МВД (9116) Украина (44335) Министерство социальной политики (868) отключение света (773) Служба 112 (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гра на публіку. Ніяк не допомогає. Всупереч дії воєнного стану направляє на переінвалідізацію.
показать весь комментарий
27.01.2026 18:39 Ответить
Потрібно ще повістки роздавати під час поквартирних обходів.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:13 Ответить
Соціальні працівники здійснюють поквартирні обходи громадян, які перебувають на обліку, Джерело: https://censor.net/ua/n3597541
Інвалідам????🤣🤣🤣 Та одиноким пенсіонерам....
показать весь комментарий
27.01.2026 19:19 Ответить
 
 