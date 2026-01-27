Поквартирные обходы и горячая линия 112: как Минсоцполитики помогает людям во время блэкаутов

Министерство социальной политики совместно с социальными службами и волонтерами внедрило алгоритм помощи маломобильным людям на период длительных отключений света, тепла и воды. Социальные работники осуществляют поквартирные обходы граждан, состоящих на учете, проверяют их потребности и формируют списки первоочередных нужд — генераторы, топливо, продукты и теплые вещи.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Социальные работники и волонтеры доставляют еду, теплые вещи и медпомощь

Если человек не состоит на учете, обратиться за помощью можно по линии 112. Подать заявку могут сами маломобильные граждане, их родственники или даже соседи. Все обращения передаются в соответствующие социальные службы в регионах, которые обеспечивают быстрое реагирование.

Министерство также отмечает, что социальные специалисты могут доставлять еду, воду и предметы первой необходимости даже в многоэтажки без работающих лифтов. Для тех, кто критически зависит от электроприборов или медицинского оборудования, предусмотрена возможность временного переселения в пансионаты и институциональные учреждения, где есть стабильное питание и уход.

"Оплата предоставления базовых социальных услуг гражданам осуществляется за счет средств местного бюджета. Также Правительство Украины активно направляет дополнительные средства на социальные услуги и поддержку уязвимых категорий. При этом, на стабильность предоставления социальных услуг во время блэкаутов влияет поступление международной финансовой помощи", - сообщили в Минсоцполитики.

Координация помощи осуществляется в тесном взаимодействии с МВД, местными органами власти и волонтерами. Минсоцполитики проводит мониторинговые визиты в учреждения, чтобы составлять списки актуальных потребностей и обеспечить их покрытие, в том числе при поддержке международных партнеров.

