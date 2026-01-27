Поквартирні обходи та гаряча лінія 112: як Мінсоцполітики допомагає людям під час блекаутів

Міністерстві соціальної політики спільно з соціальними службами та волонтерами запровадило алгоритм допомоги маломобільним людям на період тривалих відключень світла, тепла та води. Соціальні працівники здійснюють поквартирні обходи громадян, які перебувають на обліку, перевіряють їхні потреби та формують списки першочергових потреб — генератори, пальне, продукти та теплі речі.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Соціальні працівники та волонтери доставляють їжу, теплі речі і меддопомогу

Якщо людина не перебуває на обліку, звернутися по допомогу можна через лінію 112. Подати заявку можуть самі маломобільні громадяни, їхні родичі або навіть сусіди. Всі звернення передаються до відповідних соціальних служб у регіонах, які забезпечують швидке реагування.

Міністерство також наголошує, що соціальні фахівці можуть доставляти їжу, воду та предмети першої необхідності навіть у багатоповерхівки без працюючих ліфтів. Для тих, хто критично залежить від електроприладів або медичного обладнання, передбачена можливість тимчасового переселення до пансіонатів та інституційних закладів, де є стабільне живлення та догляд.

"Оплата надання базових соціальних послуг громадянам здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Також Уряд України активно спрямовує додаткові кошти на соціальні послуги та підтримку вразливих категорій. При цьому, на стабільність надання соціальних послуг під час блекаутів впливає надходження міжнародної фінансової допомоги", - повідомили в Мінсоцполітики.

Координація допомоги здійснюється у тісній взаємодії з МВС, місцевими органами влади та волонтерами. Мінсоцполітики проводить моніторингові візити до закладів, щоб складати списки актуальних потреб і забезпечити їхнє покриття, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів.

