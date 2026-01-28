Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

Правительство Молдовы продлило временную защиту для граждан Украины до 1 марта 2027 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт внутренних дел страны.

С 1 февраля до 30 апреля 2026 года украинцы могут оформить продление через онлайн-заявку. Новый механизм позволяет обновлять данные о пребывании перемещенных лиц, что будет способствовать эффективному управлению государственными ресурсами, поддержанию безопасности и предотвращению перегрузки системы предоставления убежища.

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин подчеркнула: "Этот шаг гарантирует стабильность, предсказуемость и непрерывность для перемещенных лиц, которые живут и работают в нашей стране. Мы продолжаем предоставлять защиту наиболее уязвимым людям, обеспечивая им доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и рабочим местам".

Заявку нужно подавать онлайн

Лица, которые не подадут заявку онлайн в указанный период, потеряют временную защиту, но смогут подать новую заявку для восстановления статуса. Несовершеннолетние, которые с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года достигли 14 лет, должны явиться в Генеральную инспекцию по вопросам миграции для сдачи отпечатков пальцев.

С 1 марта 2023 года более 87 тысяч украинцев получили временную защиту в Молдове, среди них около 20 тысяч детей. В стране действует 18 центров временного размещения общей вместимостью 1 111 мест, на данный момент они заполнены на 82%.

