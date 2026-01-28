Молдова продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для громадян України до 1 березня 2027 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням сайт внутрішніх справ країни.

З 1 лютого до 30 квітня 2026 року українці можуть оформити продовження через онлайн-заявку. Новий механізм дозволяє оновлювати дані про перебування переміщених осіб, що сприятиме ефективному управлінню державними ресурсами, підтримці безпеки та запобіганню перевантаженню системи надання притулку.

Міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін наголосила: "Цей крок гарантує стабільність, передбачуваність і безперервність для переміщених осіб, які живуть та працюють у нашій країні. Ми продовжуємо надавати захист найбільш вразливим людям, забезпечуючи їм доступ до освіти, медичного обслуговування та робочих місць".

Заявку треба подавати онлайн

Особи, які не подадуть заявку онлайн у зазначений період, втратять тимчасовий захист, але зможуть подати нову заявку для відновлення статусу. Неповнолітні, які з 1 березня 2023 року до 1 січня 2026 року досягли 14 років, мають з’явитися до Генерального інспекторату з питань міграції для здачі відбитків пальців.

З 1 березня 2023 року понад 87 тисяч українців отримали тимчасовий захист у Молдові, серед них близько 20 тисяч дітей. У країні діє 18 центрів тимчасового розміщення з загальною місткістю 1 111 місць, наразі вони заповнені на 82%.

