160 миллионов гривен для предприятий РФ: в суд направлено дело о скрытом экспорте оборудования
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех участников преступной организации, которые после начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивали поставки промышленного оборудования предприятиям государства-агрессора.
По данным следствия, обвиняемые действовали в интересах фактических владельцев и должностных лиц предприятий, которые способствовали реализации компрессорного оборудования конечным потребителям на территории РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины участники преступной организации, действуя умышленно и по предварительному сговору, организовали схему скрытого экспорта оборудования в государство-агрессор.
Для этого были заключены и выполнены внешнеэкономические контракты с подконтрольным субъектом хозяйствования за рубежом.
Формально продукция экспортировалась из Украины в третьи страны, однако в дальнейшем, согласно таможенным декларациям, фактически транспортировалась на предприятия в городе Орел.
Следствие установило, что поставленное оборудование использовалось для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ, в частности в составе специального и военного железнодорожного оборудования.
В результате этой противоправной деятельности в период с мая по ноябрь 2022 года предприятиям РФ была реализована продукция на сумму более 160 миллионов гривен.
20 января 2026 года обвинительный акт по этому уголовному производству направлен в суд.
