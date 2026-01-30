160 миллионов гривен для предприятий РФ: в суд направлено дело о скрытом экспорте оборудования

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех участников преступной организации, которые после начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивали поставки промышленного оборудования предприятиям государства-агрессора.

По данным следствия, обвиняемые действовали в интересах фактических владельцев и должностных лиц предприятий, которые способствовали реализации компрессорного оборудования конечным потребителям на территории РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины участники преступной организации, действуя умышленно и по предварительному сговору, организовали схему скрытого экспорта оборудования в государство-агрессор.

Для этого были заключены и выполнены внешнеэкономические контракты с подконтрольным субъектом хозяйствования за рубежом.

Формально продукция экспортировалась из Украины в третьи страны, однако в дальнейшем, согласно таможенным декларациям, фактически транспортировалась на предприятия в городе Орел.

Следствие установило, что поставленное оборудование использовалось для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ, в частности в составе специального и военного железнодорожного оборудования.

В результате этой противоправной деятельности в период с мая по ноябрь 2022 года предприятиям РФ была реализована продукция на сумму более 160 миллионов гривен.

20 января 2026 года обвинительный акт по этому уголовному производству направлен в суд.

