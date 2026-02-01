338 боестолкновений за сутки на фронте: самые горячие - Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления, - Генштаб

В целом, за минувшие сутки, 31 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 338 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиационных удара, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 4053 дрона-камикадзе и осуществил 3319 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 190 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лужки Сумской области; Маломихайловка, Просяная, Новоселовка Днепропетровской области; Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Шевченковское, Вольнянск, Камышеваха Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевые бронированные машины, девять артиллерийских систем, 206 беспилотных летательных аппаратов, 62 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник осуществил 82 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора, Колодязное, Фиголевка, Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло 12 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Новоосинового, Новоплатоновки, Глушковки.

Читайте также: На фронте произошло более 300 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 24 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Ставков, Новосергиевки, Шейковки, Степового, Дибровы.







На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки, Резниковки.

На Краматорском направлении противник осуществил пять атак в районах Часова Яра и Орехово-Василевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 39 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 80 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг лжет о захвате Миньковки на Славянском направлении, она под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 11 атак в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 45 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого и в сторону Доброполья, Варваровки, Зализнычного, Святопетровки, Зеленого, Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Читайте также: Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки на Донетчине