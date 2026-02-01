338 боєзіткнень за добу на фронті: найгарячіше - Покровський, Гуляйпільський і Костянтинівський напрямки, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 31 січня 2026 року, на фронті було зафіксовано 338 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб.

Обстріли

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4053 дрони-камікадзе та здійснив 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лужки Сумської області; Маломихайлівка, Просяна, Новоселівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем, 206 безпілотних літальних апаратів, 62 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 82 обстріли, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка, Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось 12 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів 24 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви.







На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 45 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районах Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

