Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 240 680 осіб (+1090 за добу), 11 625 танків, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 240 680 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 240 680 (+1 090) осіб
  • танків - 11 625 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 23 980 (+3) од.
  • артилерійських систем - 36 777 (+9) од.
  • РСЗВ - 1 632 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 290 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 120 134 (+206) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 439 (+62) од.
  • спеціальна техніка - 4 055 (+1) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше Генштаб інформував, що уражено ЗРК "Тор-М1", пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника.

Кацапське біосміття утилізується.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
01.02.2026 09:03 Відповісти
а шо с артой? теперь танки в капонирах за арту работают?😀
показати весь коментар
01.02.2026 09:40 Відповісти
Та їм насцяти на втрати, і вони абсолютно нічого не вирішують при такій кількості населення.
показати весь коментар
01.02.2026 09:51 Відповісти
А на що їм не насцяти?
показати весь коментар
01.02.2026 10:05 Відповісти
Населення народжується одразу з танками і артою?
показати весь коментар
01.02.2026 12:21 Відповісти
А ось беспілотників у сьогоднішньому звіті майже втричі меньше, ніж у останні тижні!
Схоже, наші таки влучили по тому заводу, що мавікі ліпить. Чи що?
показати весь коментар
01.02.2026 11:20 Відповісти
Поїхали, січень 2026
чумардоси - 31 710, трохи більше тисячі за добу, не 50 000 - дурнів на 100 років припасено, але як завжди це 3,14здьож.
Танки вдруге з початку війни "обігнали" ББМ 135/131, січень минулого року 230/610, в 24- 339/686, в 23-му 178/302.
Арта ствольна перевалила за тисячу 1 099, якщо січень по рокам - то 23/24/25 то 186/746/961 відповідно.
Логістика 4 021, місячний максиму 4 104 квітень 25-го, більше за чотирьохтисячну позначку за місяць ніколи не було.
БпЛА 21 687 - 22-гий+23+24 - 21 123 безпілотника, двадцять п'ятий 77 322, тобто січень ц.р. двадцять вісім відсотків (майже тритина) від минулого року
Мурликатами і "іже с німі" патякайте скільки вам влізе - розвітка США підтверджує 1,2 ляма орків, доречі, чергові 10 тисяч вже ніхто не помічає, рахуємо (ювілеємо) по 50 тис чи вже по сто???
показати весь коментар
01.02.2026 11:32 Відповісти
Верифіковані за вчорашній день втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників згідно https://x.com/i/status/2017897455933608253 даних від укладача:
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Захлевный Максим;
- майор Кугаевский Михаил;
- капитан Нефедов Кирилл;
- лейтенант Сорокин Дмитрий;
- лейтенант Ергалиев Рахим;
- младший лейтенант Легостаев Виктор;
Смерть ворогам 🔥
показати весь коментар
01.02.2026 13:48 Відповісти
 
 