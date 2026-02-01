Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 240 680 осіб (+1090 за добу), 11 625 танків, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 240 680 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 240 680 (+1 090) осіб

танків - 11 625 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 980 (+3) од.

артилерійських систем - 36 777 (+9) од.

РСЗВ - 1 632 (+0) од.

засоби ППО - 1 290 (+0) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 120 134 (+206) од.

крилаті ракети - 4 205 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 76 439 (+62) од.

спеціальна техніка - 4 055 (+1) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

