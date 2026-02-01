Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 240 680 осіб (+1090 за добу), 11 625 танків, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 240 680 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 240 680 (+1 090) осіб
- танків - 11 625 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 23 980 (+3) од.
- артилерійських систем - 36 777 (+9) од.
- РСЗВ - 1 632 (+0) од.
- засоби ППО - 1 290 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 120 134 (+206) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 439 (+62) од.
- спеціальна техніка - 4 055 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
Раніше Генштаб інформував, що уражено ЗРК "Тор-М1", пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника.
Схоже, наші таки влучили по тому заводу, що мавікі ліпить. Чи що?
чумардоси - 31 710, трохи більше тисячі за добу, не 50 000 - дурнів на 100 років припасено, але як завжди це 3,14здьож.
Танки вдруге з початку війни "обігнали" ББМ 135/131, січень минулого року 230/610, в 24- 339/686, в 23-му 178/302.
Арта ствольна перевалила за тисячу 1 099, якщо січень по рокам - то 23/24/25 то 186/746/961 відповідно.
Логістика 4 021, місячний максиму 4 104 квітень 25-го, більше за чотирьохтисячну позначку за місяць ніколи не було.
БпЛА 21 687 - 22-гий+23+24 - 21 123 безпілотника, двадцять п'ятий 77 322, тобто січень ц.р. двадцять вісім відсотків (майже тритина) від минулого року
Мурликатами і "іже с німі" патякайте скільки вам влізе - розвітка США підтверджує 1,2 ляма орків, доречі, чергові 10 тисяч вже ніхто не помічає, рахуємо (ювілеємо) по 50 тис чи вже по сто???
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Захлевный Максим;
- майор Кугаевский Михаил;
- капитан Нефедов Кирилл;
- лейтенант Сорокин Дмитрий;
- лейтенант Ергалиев Рахим;
- младший лейтенант Легостаев Виктор;
Смерть ворогам 🔥