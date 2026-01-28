Рашист "спалив" бліндаж окупантів, після чого його почали "розбирати" FPV-дрони 58 ОМПБр
Окупант видав бліндаж загарбників, після чого туди почали залітати FPV-дрони Сил оборони.
Відео оприлюднив 3 мотопіхотний батальйон 58 ОМПБр, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, розвідники мотопіхотного батальйону зафіксували, як рашист вийшов із бліндажа. Проте почувши роботу автоматичних гранатометів по суміжних ділянках ЛБЗ вирішив заховатися назад.
"До входу у бліндаж потяглася ціла вервечка FPV-дронів. На відео три влучання - від деяких піднімаються колоди над укриттям. Та "розбирати" ворожий бліндаж продовжили, бо такі об’єкти біля лінії фронту становлять реальну небезпеку", - зазначили військові.
А Українські Захисники, боронять свою Україну від нових концтаборів ГУЛАГУ2 на мацковії !!!