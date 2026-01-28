Рашист "спалил" блиндаж оккупантов, после чего его начали "разбирать" FPV-дроны 58 ОМПБр
Оккупант выдал блиндаж захватчиков, после чего туда начали залетать FPV-дроны Сил обороны.
Видео обнародовал 3 мотопехотный батальон 58 ОМПБр, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, разведчики мотопехотного батальона зафиксировали, как рашист вышел из блиндажа. Однако услышав работу автоматических гранатометов по смежным участкам ЛБЗ, решил спрятаться обратно.
"К входу в блиндаж потянулась целая вереница FPV-дронов. На видео три попадания - от некоторых поднимаются бревна над укрытием. Но "разбирать" вражеский блиндаж продолжили, потому что такие объекты у линии фронта представляют реальную опасность", - отметили военные.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Українські Захисники, боронять свою Україну від нових концтаборів ГУЛАГУ2 на мацковії !!!