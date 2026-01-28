Рашист "спалил" блиндаж оккупантов, после чего его начали "разбирать" FPV-дроны 58 ОМПБр

Оккупант выдал блиндаж захватчиков, после чего туда начали залетать FPV-дроны Сил обороны.

Видео обнародовал 3 мотопехотный батальон 58 ОМПБр, передает Цензор.НЕТ.

Так, разведчики мотопехотного батальона зафиксировали, как рашист вышел из блиндажа. Однако услышав работу автоматических гранатометов по смежным участкам ЛБЗ, решил спрятаться обратно.

"К входу в блиндаж потянулась целая вереница FPV-дронов. На видео три попадания - от некоторых поднимаются бревна над укрытием. Но "разбирать" вражеский блиндаж продолжили, потому что такие объекты у линии фронта представляют реальную опасность", - отметили военные.

