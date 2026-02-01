Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 240 680 человек (+1090 за сутки), 11 625 танков, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 240 680 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 240 680 (+1 090) человек
- танков - 11 625 (+6) единиц
- боевых бронированных машин - 23 980 (+3) единиц
- артиллерийских систем - 36 777 (+9) единиц
- РСЗО - 1 632 (+0) единицы
- средств ПВО - 1 290 (+0) единиц
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 120 134 (+206) единицы
- крылатых ракет - 4 205 (+0) единиц
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильнрй техники и автоцистерн - 76 439 (+62) единиц
- специальной техники - 4 055 (+1) единиц
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Схоже, наші таки влучили по тому заводу, що мавікі ліпить. Чи що?
чумардоси - 31 710, трохи більше тисячі за добу, не 50 000 - дурнів на 100 років припасено, але як завжди це 3,14здьож.
Танки вдруге з початку війни "обігнали" ББМ 135/131, січень минулого року 230/610, в 24- 339/686, в 23-му 178/302.
Арта ствольна перевалила за тисячу 1 099, якщо січень по рокам - то 23/24/25 то 186/746/961 відповідно.
Логістика 4 021, місячний максиму 4 104 квітень 25-го, більше за чотирьохтисячну позначку за місяць ніколи не було.
БпЛА 21 687 - 22-гий+23+24 - 21 123 безпілотника, двадцять п'ятий 77 322, тобто січень ц.р. двадцять вісім відсотків (майже тритина) від минулого року
Мурликатами і "іже с німі" патякайте скільки вам влізе - розвітка США підтверджує 1,2 ляма орків, доречі, чергові 10 тисяч вже ніхто не помічає, рахуємо (ювілеємо) по 50 тис чи вже по сто???
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Захлевный Максим;
- майор Кугаевский Михаил;
- капитан Нефедов Кирилл;
- лейтенант Сорокин Дмитрий;
- лейтенант Ергалиев Рахим;
- младший лейтенант Легостаев Виктор;
Смерть ворогам 🔥