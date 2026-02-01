РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 700 11

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 240 680 человек (+1090 за сутки), 11 625 танков, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ

уничтожение российской пушки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 240 680 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 240 680 (+1 090) человек
  • танков - 11 625 (+6) единиц 
  • боевых бронированных машин - 23 980 (+3) единиц
  • артиллерийских систем - 36 777 (+9) единиц
  • РСЗО - 1 632 (+0) единицы
  • средств ПВО - 1 290 (+0) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 120 134 (+206) единицы
  • крылатых ракет - 4 205 (+0) единиц
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильнрй техники и автоцистерн - 76 439 (+62) единиц
  • специальной техники - 4 055 (+1) единиц

Также смотрите: Нацгвардейцы с начала 2026 года уничтожили 2786 блиндажей оккупантов и более 1000 единиц техники.. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Поражены ЗРК "Тор-М1", пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (22733) Генштаб ВС (8004) ликвидация (4360) Армия дронов (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:34 Ответить
+16
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:33 Ответить
+14
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:33 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:34 Ответить
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
01.02.2026 07:37 Ответить
Кацапське біосміття утилізується.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.02.2026 09:03 Ответить
а шо с артой? теперь танки в капонирах за арту работают?😀
показать весь комментарий
01.02.2026 09:40 Ответить
Та їм насцяти на втрати, і вони абсолютно нічого не вирішують при такій кількості населення.
показать весь комментарий
01.02.2026 09:51 Ответить
А на що їм не насцяти?
показать весь комментарий
01.02.2026 10:05 Ответить
Населення народжується одразу з танками і артою?
показать весь комментарий
01.02.2026 12:21 Ответить
А ось беспілотників у сьогоднішньому звіті майже втричі меньше, ніж у останні тижні!
Схоже, наші таки влучили по тому заводу, що мавікі ліпить. Чи що?
показать весь комментарий
01.02.2026 11:20 Ответить
Поїхали, січень 2026
чумардоси - 31 710, трохи більше тисячі за добу, не 50 000 - дурнів на 100 років припасено, але як завжди це 3,14здьож.
Танки вдруге з початку війни "обігнали" ББМ 135/131, січень минулого року 230/610, в 24- 339/686, в 23-му 178/302.
Арта ствольна перевалила за тисячу 1 099, якщо січень по рокам - то 23/24/25 то 186/746/961 відповідно.
Логістика 4 021, місячний максиму 4 104 квітень 25-го, більше за чотирьохтисячну позначку за місяць ніколи не було.
БпЛА 21 687 - 22-гий+23+24 - 21 123 безпілотника, двадцять п'ятий 77 322, тобто січень ц.р. двадцять вісім відсотків (майже тритина) від минулого року
Мурликатами і "іже с німі" патякайте скільки вам влізе - розвітка США підтверджує 1,2 ляма орків, доречі, чергові 10 тисяч вже ніхто не помічає, рахуємо (ювілеємо) по 50 тис чи вже по сто???
показать весь комментарий
01.02.2026 11:32 Ответить
Верифіковані за вчорашній день втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників згідно https://x.com/i/status/2017897455933608253 даних від укладача:
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Захлевный Максим;
- майор Кугаевский Михаил;
- капитан Нефедов Кирилл;
- лейтенант Сорокин Дмитрий;
- лейтенант Ергалиев Рахим;
- младший лейтенант Легостаев Виктор;
Смерть ворогам 🔥
показать весь комментарий
01.02.2026 13:48 Ответить
 
 