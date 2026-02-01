Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 240 680 человек (+1090 за сутки), 11 625 танков, 36 777 артсистем, 23 980 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 240 680 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 240 680 (+1 090) человек

танков - 11 625 (+6) единиц

боевых бронированных машин - 23 980 (+3) единиц

артиллерийских систем - 36 777 (+9) единиц

РСЗО - 1 632 (+0) единицы

средств ПВО - 1 290 (+0) единиц

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 120 134 (+206) единицы

крылатых ракет - 4 205 (+0) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильнрй техники и автоцистерн - 76 439 (+62) единиц

специальной техники - 4 055 (+1) единиц

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

