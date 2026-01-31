Поражены ЗРК "Тор-М1", пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника, - Генштаб
Вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, на ВОТ Луганской области, в районе н.п. Каменка, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" противника. Результаты уточняются.
Удары по оккупированной Запорожской области
"На временно оккупированной территории Запорожской области поражены пункт управления БПЛА противника (н.п. Ровнополье); склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады (н.п. Воскресенка); а также скопление живой силы противника в районах Ровнополье, Приволье и Успеновка", - говорится в сообщении.
Удары по ВОТ Донецкой области
На ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Полтавка, зафиксировано поражение пункта управления из состава мотострелкового полка противника.
Также нанесен удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр на ВОТ Донецкой области.
Удар по Брянской области
Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по вражескому пункту управления БПЛА в районе н.п. Случевск Брянской области РФ.
Потери противника и результаты поражения уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль