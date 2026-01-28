Россия потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34

Сегодня стало известно о значительных потерях российской авиации во время войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

По его словам, российская армия потеряла сразу два боевых самолета. Речь идет об истребителе Су-30 и фронтовом бомбардировщике Су-34.

Детали об обстоятельствах уничтожения вражеской техники пока не раскрываются.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что российская армия потеряла Су-34 вместе с экипажем.

