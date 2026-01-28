Россия потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-34
Сегодня стало известно о значительных потерях российской авиации во время войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
По его словам, российская армия потеряла сразу два боевых самолета. Речь идет об истребителе Су-30 и фронтовом бомбардировщике Су-34.
Детали об обстоятельствах уничтожения вражеской техники пока не раскрываются.
- Ранее в соцсетях распространялась информация, что российская армия потеряла Су-34 вместе с экипажем.
Топ комментарии
+103 Виталий #548501
показать весь комментарий28.01.2026 23:33 Ответить Ссылка
+42 Mykola Blogger
показать весь комментарий28.01.2026 23:42 Ответить Ссылка
+41 Nub Nubov #586380
показать весь комментарий28.01.2026 23:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
• Су-34 на Курщині (можливо той, що Сумщину летів бомбити) близько 15:30 зазнав катастрофи через технічну несправність, екіпаж також загинув. (с)
Поголівʼя носіїв КАБів та Гераней-5 зменшилось на 2 борти, і є сподівання, що екіпажі втрачених ворогом Су-30/Cу-34 більше не боєздатні.
Кацапідарська гнидь сюди носа не потикає.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Станом на кінець 2024 і початок 2025 року, за оцінками, у Росії приблизно 110-130 бойових Су-30 та близько 110-150 бойових Су-34.