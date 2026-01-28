Росія втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

Сьогодні стало відомо про значні втрати російської авіації під час війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, російська армія втратила одразу два бойові літаки. Мова йде про винищувач Су-30 та фронтовий бомбардувальник Су-34.

Деталі щодо обставин знищення ворожої техніки наразі не розкриваються.

Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем.

