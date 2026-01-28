Росія втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34

Росіяни втратили два літаки 28 січня

Сьогодні стало відомо про значні втрати російської авіації під час війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, російська армія втратила одразу два бойові літаки. Мова йде про винищувач Су-30 та фронтовий бомбардувальник Су-34.

Деталі щодо обставин знищення ворожої техніки наразі не розкриваються.

  • Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем.

+103
Су-30 мінуснули на Південному напрямку, екіпаж не вижив. За нашими даними, це сталось поблизу Одещини в діапазоні часу 20:50-21:10.

• Су-34 на Курщині (можливо той, що Сумщину летів бомбити) близько 15:30 зазнав катастрофи через технічну несправність, екіпаж також загинув. (с)
28.01.2026 23:33 Відповісти
+42
Подяка і повага тим, хто замислив і блискуче здійснив цю військову операцію.
Поголівʼя носіїв КАБів та Гераней-5 зменшилось на 2 борти, і є сподівання, що екіпажі втрачених ворогом Су-30/Cу-34 більше не боєздатні.
28.01.2026 23:42 Відповісти
+41
земля скловатою
28.01.2026 23:53 Відповісти
Втома металу і патологічний брак мізків.
28.01.2026 23:33 Відповісти
Важче воздуха... .
29.01.2026 04:27 Відповісти
Яка сумна новина)))
29.01.2026 00:28 Відповісти
29.01.2026 09:43 Відповісти
Сьогодні вночі написали, посилаючись на кацапського блогера, що Су-34 збили в районі о. Зміїний.
29.01.2026 06:27 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
29.01.2026 12:24 Відповісти
Навіщо кацапи збивають свої літаки своїм дірявим пє-вє-о? 😆
28.01.2026 23:39 Відповісти
Дуже гарна новина. Нарешті петушари доліталися. Скільки ж вони скинули КАБів на голови військових і цивільних?
28.01.2026 23:40 Відповісти
Тішу себе Надією що щось помінялося, може якісь нові ракети привезли, і ми тепер маємо засіб від кабів, тобто квітка або кидатилів.
29.01.2026 12:02 Відповісти
засідка спрацювала , нарешті
28.01.2026 23:41 Відповісти
Є надія, що їм вручили квитки на концерт ворога України йоськи кобздона. Цікаво, а хто по національності був кобздон?
28.01.2026 23:49 Відповісти
Відомо, одноплемінник Зеленського.
29.01.2026 00:06 Відповісти
Правильно банит, потому, что вы не правы. Мерзость и преступления не имеют национальности.
29.01.2026 00:50 Відповісти
Миндич змінив стать 🤣
29.01.2026 04:54 Відповісти
Воно то так, але чомусь майже всі корупціонери і крадуни під час війни виявилися близьким оточенням Голобородька'.
29.01.2026 06:19 Відповісти
От якби всі крадії і корупціонери були щирими українцями, нам було б набагато приємніше))
29.01.2026 08:29 Відповісти
А от без "якби" виходить, що серед крадіїв і корупціонерів відсоток міндічів значно більший, ніж серед усього населення.
29.01.2026 10:35 Відповісти
Чувиха, а тебе приятно что эуреи мешки сотнями миллионов долларов из Украины вывозили?
01.02.2026 23:54 Відповісти
Чувиха, говоришь мерзость и преступление не имеет национальности? Может расскажешь мне как украинец Эпштейн устроил содомию мирового масштаба, где е.б. ли детей со всего мира? А может расскажешь как украинцы миндичи и шифере сотни миллионов долларов в мешках в Израиле вывозили?? Так всё-таки , почему представителей только одной носатой нации творят такие мерзости? Не украинцы ни русские не белорусы ни немцы не латыши.. а именно носатые?? Или ты из них будешь?
01.02.2026 23:53 Відповісти
Фома, озернись навколо і ти побачиш, що найжахливіші "мєрзості" зараз роблять москалі та калоборанти, які є тобі етнічно близькими. Чи тобі наказали про це не говорити?
02.02.2026 10:54 Відповісти
"зараз роблять москалі та калоборанти,""" ))))) Шыя, ты зачем букварь в первом классе скурил??
02.02.2026 12:36 Відповісти
тут справа не в цензорі, це ти просто ******* тупорила! Ненавиджу що зЕбіла що кобздона, але цікаво було побачити щоб ти робила без відкриттів єврейських вчених в медецині, науці...
29.01.2026 08:27 Відповісти
Я бы вполне обошёлся медициной немецких учёных. Английских учёных. Французских. Дурачок лупоглазый
01.02.2026 23:49 Відповісти
ти настільки тупорили, що навіть не розумієш багато з так званих "немецких учёных. Английских учёных. Французских" були етнічними євреями, також як і багато "арабських та персидських", але ж ти довбойоб, тому тобі щось пояснювати немає сенсу...
02.02.2026 10:41 Відповісти
да успокойся ты,обчекрыженый...))
02.02.2026 12:38 Відповісти
Остання політична нація (національність) Кобзона - росіянин. Ця політична нація обʼєднує близько 190 національностей. Йосиф Кобзон був етнічним євреєм. Народився він у 1937 році в місті Часів Яр (Донецька область, Україна) у єврейській родині. Попри народження в Україні, він був відомий як радянський та російський естрадний співак, а також політик, що активно підтримував політику росії.
29.01.2026 00:30 Відповісти
Єврей з Часового Яру..
29.01.2026 00:31 Відповісти
Мертві всі четверо...
29.01.2026 11:11 Відповісти
Такі гілки завжди порожні )
Кацапідарська гнидь сюди носа не потикає.
СЛАВА УКРАЇНІ!
28.01.2026 23:45 Відповісти
Смерть москві 🔱
29.01.2026 00:16 Відповісти
28.01.2026 23:53 Відповісти
ЫЫЫЫЫЫЫ
29.01.2026 00:36 Відповісти
28.01.2026 23:59 Відповісти
Єто Сіроти..тяжолое наследіє путінского рєжіма
29.01.2026 00:05 Відповісти
Україні потрібно збивати набагато більше.

Станом на кінець 2024 і початок 2025 року, за оцінками, у Росії приблизно 110-130 бойових Су-30 та близько 110-150 бойових Су-34.
29.01.2026 00:03 Відповісти
В них пілотів нормальних стільки немає..
29.01.2026 00:32 Відповісти
Попри те, що «на папері» літаків ще чимало, реальна кількість боєздатних машин нижча через інтенсивний знос ресурсів двигунів та планерів, а також дефіцит західних компонентів для ремонту ******** авіоніки.
29.01.2026 07:42 Відповісти
29.01.2026 00:03 Відповісти
Головне з екіпажем теж мінусовати, пілоти не безкінечні
29.01.2026 00:13 Відповісти
Мабуть можна мінусувати і окремо екіпажі, і окремо літаки, але зручніше - літаки разом з екіпажами.
29.01.2026 00:37 Відповісти
Бог є
29.01.2026 00:54 Відповісти
...але в Небесній канцелярії схоже бардак- геть над Всесвітом контроль втратили.
29.01.2026 12:31 Відповісти
Ето агалтєлая руSSо-фобія ...
29.01.2026 00:59 Відповісти
напередодні вже поступившами ERAM збиті балістичні ракети тепер літаки... Валерій Чалий таки десь тиждень тому казав- пішла протиповітряна підмога - Patriot ,ERAM
29.01.2026 02:08 Відповісти
Коротеньке зауваження ,майже лікбез. Дуже спрощено. Ракети ,ті що для нападу ,бувають двох типів : балістичні і крилаті. ЕРАМ, про яку ви кажете, це крилата ракета, яка ніяким чином не може збивати ракети ,тим більше балістичні ,які прилітають з ближнього космосу.
29.01.2026 07:04 Відповісти
Про Су-34 пишуть, що він вийшов знов бомбити міст на Бесарабію. Але там його чекали. Москалику намагався дотягнути до Криму, але прийшлось прийняти крижану ванну та на 2 хвилини відчути себе Ді Капріо.
29.01.2026 03:01 Відповісти
Сподіваюсь їхні тушки в морі не знайдуть.
29.01.2026 08:41 Відповісти
Одразу два!
29.01.2026 04:25 Відповісти
На дві «пташки» менше - повітря чистіше, а в російських пабліках знову почнеться традиційне виття про «дружній вогонь» чи «несправність двигуна», бо визнати майстерність ЗСУ - це ще болючіше, ніж цілувати бетон на швидкості звуку .
29.01.2026 07:37 Відповісти
 
 