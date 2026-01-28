Росія втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-34
Сьогодні стало відомо про значні втрати російської авіації під час війни проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
За його словами, російська армія втратила одразу два бойові літаки. Мова йде про винищувач Су-30 та фронтовий бомбардувальник Су-34.
Деталі щодо обставин знищення ворожої техніки наразі не розкриваються.
- Раніше у соцмережах ширилась інформація, що російська армія втратила Су-34 разом з екіпажем.
• Су-34 на Курщині (можливо той, що Сумщину летів бомбити) близько 15:30 зазнав катастрофи через технічну несправність, екіпаж також загинув. (с)
Поголівʼя носіїв КАБів та Гераней-5 зменшилось на 2 борти, і є сподівання, що екіпажі втрачених ворогом Су-30/Cу-34 більше не боєздатні.
Станом на кінець 2024 і початок 2025 року, за оцінками, у Росії приблизно 110-130 бойових Су-30 та близько 110-150 бойових Су-34.