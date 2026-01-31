Уражено ЗРК "Тор-М1", пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника, - Генштаб

Вчора та в ніч на 31 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на ТОТ Луганської області, в районі н.п. Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" противника. Результати уточнюються.

Удари по окупованій Запорізькій області

"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки", - йдеться у повідомленні.

Удари по ТОТ Донеччини

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Полтавка, зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника.

Також завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр на ТОТ Донецької області.

Удар по Брянщині

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БпЛА в районі н.п. Случовськ Брянської області рф.

Втрати противника та результати ураження уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - наголошують у Генштабі.