Уражено ЗРК "Тор-М1", пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника, - Генштаб
Вчора та в ніч на 31 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, на ТОТ Луганської області, в районі н.п. Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" противника. Результати уточнюються.
Удари по окупованій Запорізькій області
"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки", - йдеться у повідомленні.
Удари по ТОТ Донеччини
На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Полтавка, зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника.
Також завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр на ТОТ Донецької області.
Удар по Брянщині
Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БпЛА в районі н.п. Случовськ Брянської області рф.
Втрати противника та результати ураження уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - наголошують у Генштабі.
