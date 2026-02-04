Схема с закупкой электроэнергии для воинских частей была раскрыта на Виннитчине: государство понесло убытки на 5,2 млн грн

Правоохранители объявили подозрение бывшему начальнику Квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, который превысил служебные полномочия. Следствие установило, что при закупке электроэнергии для воинских частей области мужчина нанес ущерб на 5,2 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали схемы

По данным следствия, в феврале 2021 года КЭВ Винницы заключил договор с частным поставщиком электроэнергии на сумму 34,8 млн грн. Соглашение подписал другой чиновник, который на тот момент временно исполнял обязанности начальника отдела. Однако впоследствии условия договора начали стремительно меняться.

"Подозреваемый, без правовых и экономических оснований, заключил с поставщиком еще восемь дополнительных соглашений, которыми поэтапно повышал стоимость электроэнергии на 10% за 1 кВт·ч. При этом ни одно из соглашений не подтверждалось официальными данными о колебаниях рыночной цены, что является обязательным условием для изменения условий договора", - рассказали в Офисе генпрокурора.

В результате таких действий стоимость электроэнергии выросла почти вдвое, а на счета предприятия было излишне перечислено 5,2 млн грн бюджетных средств.

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении

Бывшему начальнику Квартирно-эксплуатационного отдела г. Винница сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом служебных полномочий (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 988 400 гривен.