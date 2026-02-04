Схему із закупівлею електроенергії для військових частин викрили на Вінниччині: держава зазнала збитків на 5,2 млн грн

Правоохоронці оголосили підозру колишньому начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу Вінниці, який перевищив службові повноваження. Слідство встановило, що під час закупівлі електроенергії для військових частин області чоловік завдав збитків на 5,2 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі схеми

За даними слідства, у лютому 2021 року КЕВ Вінниці уклав договір із приватним постачальником електроенергії на суму 34,8 млн грн. Угоду підписав інший посадовець, який на той час тимчасово виконував обов’язки начальника відділу. Проте згодом умови договору почали стрімко змінюватися.

"Підозрюваний, без правових та економічних підстав, уклав із постачальником ще вісім додаткових угод, якими поетапно підвищував вартість електроенергії на 10% за 1 кВт·год. При цьому жодна з угод не підтверджувалася офіційними даними щодо коливання ринкової ціни, що є обов’язковою умовою для зміни умов договору", - розповіли в Офісі генпрокурора.

У результаті таких дій вартість електроенергії зросла майже вдвічі, а на рахунки підприємства надлишково було перераховано 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Експосадовцю оголошено про підозру

Колишньому начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця повідомлено про підозру у перевищення військовою службовою особою службових повноважень (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 988 400 гривень.