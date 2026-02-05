РФ шпионит за спутниками стран ЕС, - руководитель Космического командования Бундесвера генерал-майор Траут

Россия продолжает наращивать разведывательную активность в космосе, создавая угрозу спутниковой инфраструктуре Европы.

Об этом заявил генерал-майор, руководитель Космического командования Бундесвера Михаэль Траут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробности

Речь идет о российских спутниках "Луч-1" и "Луч-2", которые сблизились как минимум с десятью ключевыми европейскими спутниками. Эти аппараты осуществляют SIGINT-разведку - радиоэлектронный сбор и анализ сигналов связи.

Спутники стран ЕС, к которым приближаются российские аппараты, преимущественно используются в гражданских целях, в частности для спутникового телевидения. В то же время через них также передаются чувствительные правительственные и отдельные военные коммуникации, в частности стран НАТО.

Такая активность России в космосе рассматривается как элемент более широкой гибридной войны, которую Кремль все активнее использует как инструмент дестабилизации стран Европейского Союза.

Ранее Центр сообщал, что германское правительство уже фиксировало систематические пролеты российских разведывательных спутников, а также попытки глушения сигналов.

