Новини
РФ шпигує за супутниками країн ЄС, - керівник Космічного командування Бундесверу генерал-майор Траут

Росія продовжує нарощувати розвідувальну активність у космосі, створюючи загрозу супутниковій інфраструктурі Європи.

Про це заявив генерал-майор, керівник Космічного командування Бундесверу Міхаель Траут, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Подробиці

Йдеться про російські супутники "Луч-1" та "Луч-2", які зблизилися щонайменше з десятьма ключовими європейськими супутниками. Ці апарати здійснюють SIGINT-розвідку - радіоелектронний збір і аналіз сигналів зв’язку.

Супутники країн ЄС, до яких наближаються російські апарати, переважно використовуються у цивільних цілях, зокрема для супутникового телебачення. Водночас через них також передаються чутливі урядові та окремі військові комунікації, зокрема країн НАТО.

Така активність Росії в космосі розглядається як елемент ширшої гібридної війни, яку кремль дедалі активніше використовує як інструмент дестабілізації країн Європейського Союзу.

Раніше Центр повідомляв, що німецький уряд уже фіксував систематичні прольоти російських розвідувальних супутників, а також спроби глушіння сигналів.

жах, русня дізнається про плани "німецького" уряду завезти ще кілька мільйонів африканців та арабів
05.02.2026 14:48 Відповісти
Щось журналісти тут начудили 🤔 Луч1 і 2 вже давно вмерли, зараз на орбіті 5-ті Лучі бовтаються
05.02.2026 14:52 Відповісти
Беріть глушіть,включайте дурня,що ми не ми,валіть на китайців або на аборигенів з Австралії.
05.02.2026 15:53 Відповісти
 
 