Еще 86,4 млн евро внесла Норвегия в Фонд поддержки энергетики Украины, - Шмыгаль

Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Новый взнос

"Норвегия усиливает поддержку энергетической безопасности Украины. Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, доведя общий объем поддержки до 163,6 млн евро", - отметил министр.

На что направят средства?

По словам Шмыгаля, эти средства помогут восстановить критически важные энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак, и поддержать Украину во время суровой зимы.

Фонд поддержки энергетики Украины

Также министр энергетики рассказал, что в целом через Фонд мобилизовано более 1,7 млрд евро от 36 доноров и обеспечено поставки критического оборудования по всей Украине.

"Фонд, который администрирует Секретариат Энергетического Сообщества, остается надежным механизмом быстрой и прозрачной помощи", - добавил Шмыгаль.

