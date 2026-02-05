Еще 86,4 млн евро внесла Норвегия в Фонд поддержки энергетики Украины, - Шмыгаль

Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Новый взнос

"Норвегия усиливает поддержку энергетической безопасности Украины. Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, доведя общий объем поддержки до 163,6 млн евро", - отметил министр.

На что направят средства?

По словам Шмыгаля, эти средства помогут восстановить критически важные энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак, и поддержать Украину во время суровой зимы.

Фонд поддержки энергетики Украины

Также министр энергетики рассказал, что в целом через Фонд мобилизовано более 1,7 млрд евро от 36 доноров и обеспечено поставки критического оборудования по всей Украине.

"Фонд, который администрирует Секретариат Энергетического Сообщества, остается надежным механизмом быстрой и прозрачной помощи", - добавил Шмыгаль.

ЗМІ: Росія могла перехопити зв'язок 10 ключових європейських супутників
05.02.2026 23:35 Ответить
Шмигаля в вʼязницю
міндича судити за зраду
галущенко у вʼязницю за зраду.
06.02.2026 00:35 Ответить
І скільки з них в твоїй смердючий кишені? І сквльки з них в кишені Яневтіка??? Серзоти
06.02.2026 08:19 Ответить
дивні ці європейці... вони що не чули як важко нести коробку з 1,6 мільйонами доларів,а якщо виділять ще 90 мільярдів, то наші щирі українці грижі отримають.
06.02.2026 09:54 Ответить
 
 