Ще 86,4 млн євро внесла Норвегія до Фонду підтримки енергетики України, - Шмигаль

Норвегія підписала новий внесок у 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Новий внесок

"Норвегія посилює підтримку енергетичної безпеки України. Норвегія підписала новий внесок 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг підтримки до 163,6 млн євро", - зазначив міністр.

На що спрямують кошти?

За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні обʼєкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими.

Фонд підтримки енергетики України

Також міністр енергетики розповів, що загалом через Фонд мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів і забезпечено постачання критичного обладнання по всій Україні.

"Фонд, який адмініструє Секретаріат Енергетичного Співтовариства, залишається надійним механізмом швидкої та прозорої допомоги", - додав Шмигаль.

