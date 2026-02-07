АОЗ сообщило о задержке поставки 300 тысяч грелок для военных: поставщика оштрафовали на более 1 млн грн

Агентство оборонных закупок Минобороны Украины сообщило о задержке поставки 300 тысяч химических грелок для военных на фронт. Поставщик должен был отгрузить грелки до 10 декабря 2025 года.

Об этом агентство сообщило в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация с поставками грелок

"Видим обсуждение в сети по поводу поставок химических грелок на фронт. Текущие поставки действительно задерживаются поставщиком: 300 тыс. химических грелок должны были быть отгружены до 10 декабря 2025 года (согласно двум контрактам на 100 тыс. и 200 тыс.)", - рассказали в АОЗ.

Впрочем, как отметили в агентстве, несмотря на задержку партии в 300 тысяч, военные не остались без грелок.

"На складах Командования Сил логистики был запас – 50 тыс. комплектов химических грелок, закупленных в предыдущие периоды. Также перед зимним сезоном ГОТ поставил 300 тыс. комплектов химических грелок. Параллельно с этим ГОТ законтрактовал электрические грелки в количестве 200 тыс. штук, которые также были поставлены еще до начала зимнего периода. В октябре были законтрактованы еще 300 тыс. комплектов химических грелок — именно они опаздывают", — пояснили в АОЗ.

Читайте также: Предприятие Минобороны начало подготовку закупок на 2026 год

Поставщика оштрафовали

В агентстве заявили, что несмотря на то, что в этом году аномальная зима, что повлияло на уровень потребления, задержка любых поставок для ВСУ недопустима. Учитывая это, на поставщика наложен штраф в размере 1,1 млн грн.

"Относительно сроков поставки задержанной партии: 24 тысячи грелок уже пополнили запасы складов КСЛ, еще 76 тысяч будут поставлены в начале следующей недели. Остальные 200 тыс. будут поставлены в течение февраля 2026 года. В настоящее время представители ГОТ находятся в постоянной коммуникации с поставщиком и регулярно осуществляют выезды на производство, в том числе с участием представителей СБУ и Госгарантирования качества, которые обратили внимание поставщика на возможность осуществлять отгрузку продукции небольшими партиями", - говорится в заявлении АОЗ.

Читайте также: АОЗ будет осуществлять тыловые закупки для Госспецтрансслужбы: в Минобороны объяснили причины