АОЗ сообщило о задержке поставки 300 тысяч грелок для военных: поставщика оштрафовали на более 1 млн грн
Агентство оборонных закупок Минобороны Украины сообщило о задержке поставки 300 тысяч химических грелок для военных на фронт. Поставщик должен был отгрузить грелки до 10 декабря 2025 года.
Об этом агентство сообщило в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация с поставками грелок
"Видим обсуждение в сети по поводу поставок химических грелок на фронт. Текущие поставки действительно задерживаются поставщиком: 300 тыс. химических грелок должны были быть отгружены до 10 декабря 2025 года (согласно двум контрактам на 100 тыс. и 200 тыс.)", - рассказали в АОЗ.
Впрочем, как отметили в агентстве, несмотря на задержку партии в 300 тысяч, военные не остались без грелок.
"На складах Командования Сил логистики был запас – 50 тыс. комплектов химических грелок, закупленных в предыдущие периоды. Также перед зимним сезоном ГОТ поставил 300 тыс. комплектов химических грелок. Параллельно с этим ГОТ законтрактовал электрические грелки в количестве 200 тыс. штук, которые также были поставлены еще до начала зимнего периода. В октябре были законтрактованы еще 300 тыс. комплектов химических грелок — именно они опаздывают", — пояснили в АОЗ.
Поставщика оштрафовали
В агентстве заявили, что несмотря на то, что в этом году аномальная зима, что повлияло на уровень потребления, задержка любых поставок для ВСУ недопустима. Учитывая это, на поставщика наложен штраф в размере 1,1 млн грн.
"Относительно сроков поставки задержанной партии: 24 тысячи грелок уже пополнили запасы складов КСЛ, еще 76 тысяч будут поставлены в начале следующей недели. Остальные 200 тыс. будут поставлены в течение февраля 2026 года. В настоящее время представители ГОТ находятся в постоянной коммуникации с поставщиком и регулярно осуществляют выезды на производство, в том числе с участием представителей СБУ и Госгарантирования качества, которые обратили внимание поставщика на возможность осуществлять отгрузку продукции небольшими партиями", - говорится в заявлении АОЗ.
Бо з тренувальних частин новини теж.... ну як сказати... бидлотні страшні новини... Негативні короче (((
а в минулому році, як й в цьому, як й в попередні періоди, волонтери криком кричать про масові обмороження через відсутність грілок.
але все заїбісь, вони "на складах накопичені", їбать потороч.
