РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16547 посетителей онлайн
Новости Закупки АОЗ
2 338 23

АОЗ сообщило о задержке поставки 300 тысяч грелок для военных: поставщика оштрафовали на более 1 млн грн

поставщика 300 тысяч грелок для ВСУ оштрафовали за задержку

Агентство оборонных закупок Минобороны Украины сообщило о задержке поставки 300 тысяч химических грелок для военных на фронт. Поставщик должен был отгрузить грелки до 10 декабря 2025 года.

Об этом агентство сообщило в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация с поставками грелок

"Видим обсуждение в сети по поводу поставок химических грелок на фронт. Текущие поставки действительно задерживаются поставщиком: 300 тыс. химических грелок должны были быть отгружены до 10 декабря 2025 года (согласно двум контрактам на 100 тыс. и 200 тыс.)", - рассказали в АОЗ.

Впрочем, как отметили в агентстве, несмотря на задержку партии в 300 тысяч, военные не остались без грелок.

"На складах Командования Сил логистики был запас – 50 тыс. комплектов химических грелок, закупленных в предыдущие периоды. Также перед зимним сезоном ГОТ поставил 300 тыс. комплектов химических грелок. Параллельно с этим ГОТ законтрактовал электрические грелки в количестве 200 тыс. штук, которые также были поставлены еще до начала зимнего периода. В октябре были законтрактованы еще 300 тыс. комплектов химических грелок — именно они опаздывают", — пояснили в АОЗ.

Читайте также: Предприятие Минобороны начало подготовку закупок на 2026 год

Поставщика оштрафовали 

В агентстве заявили, что несмотря на то, что в этом году аномальная зима, что повлияло на уровень потребления, задержка любых поставок для ВСУ недопустима. Учитывая это, на поставщика наложен штраф в размере 1,1 млн грн.

"Относительно сроков поставки задержанной партии: 24 тысячи грелок уже пополнили запасы складов КСЛ, еще 76 тысяч будут поставлены в начале следующей недели. Остальные 200 тыс. будут поставлены в течение февраля 2026 года. В настоящее время представители ГОТ находятся в постоянной коммуникации с поставщиком и регулярно осуществляют выезды на производство, в том числе с участием представителей СБУ и Госгарантирования качества, которые обратили внимание поставщика на возможность осуществлять отгрузку продукции небольшими партиями", - говорится в заявлении АОЗ.

Читайте также: АОЗ будет осуществлять тыловые закупки для Госспецтрансслужбы: в Минобороны объяснили причины

Автор: 

поставки (236) штраф (1277) Агентство оборонных закупок (125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Скільки хлопців лягло з обмороженнями з-за цієї сцяної бюрократії?!
показать весь комментарий
07.02.2026 19:15 Ответить
+19
"...АОЗ повідомила про затримку поставки 300 тисяч грілок для військових: постачальника оштрафували на понад 1 млн грн..." - військовим в окопі одразу стало тепліше від цієї новини!!!
показать весь комментарий
07.02.2026 19:11 Ответить
+12
На складах Командування Сил логістики був запас - 50 тис. комплектів хімічних грілок, закуплених у попередні періоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3599450

а в минулому році, як й в цьому, як й в попередні періоди, волонтери криком кричать про масові обмороження через відсутність грілок.
але все заїбісь, вони "на складах накопичені", їбать потороч.
показать весь комментарий
07.02.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...АОЗ повідомила про затримку поставки 300 тисяч грілок для військових: постачальника оштрафували на понад 1 млн грн..." - військовим в окопі одразу стало тепліше від цієї новини!!!
показать весь комментарий
07.02.2026 19:11 Ответить
Ага, а поставлять у червні..
показать весь комментарий
07.02.2026 19:44 Ответить
ну якщо штраф по 3 гривні 33 копійки за штуку, то об чьом волноваться ?
показать весь комментарий
07.02.2026 20:25 Ответить
нач.тилу-повісити і все буде в нормі
показать весь комментарий
07.02.2026 22:53 Ответить
Скільки хлопців лягло з обмороженнями з-за цієї сцяної бюрократії?!
показать весь комментарий
07.02.2026 19:15 Ответить
Хто їх рахує? Ще наловлять.
показать весь комментарий
07.02.2026 20:13 Ответить
Страшно уявити що робиться в окопах...
Бо з тренувальних частин новини теж.... ну як сказати... бидлотні страшні новини... Негативні короче (((
показать весь комментарий
07.02.2026 20:34 Ответить
Не бюрократії, а диверсіїї....проти ЗСУ.
показать весь комментарий
08.02.2026 03:54 Ответить
От і чекай того постачання, хочу тепла для сина, пішов в аврору, накупив грілок на 700 грн, відправив доки була можливість ,сподіваюсь до кінця зими вистачить але це не точно...
показать весь комментарий
07.02.2026 19:20 Ответить
все буде добре, до літа поставлять
показать весь комментарий
07.02.2026 19:24 Ответить
Це точно ?
показать весь комментарий
07.02.2026 20:33 Ответить
На складах Командування Сил логістики був запас - 50 тис. комплектів хімічних грілок, закуплених у попередні періоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3599450

а в минулому році, як й в цьому, як й в попередні періоди, волонтери криком кричать про масові обмороження через відсутність грілок.
але все заїбісь, вони "на складах накопичені", їбать потороч.
показать весь комментарий
07.02.2026 19:32 Ответить
Наволоч,потрібні грілки а не штрафи.Відповідальних за укладання договору з ненадійним постачальником як мін-кастрація
показать весь комментарий
07.02.2026 19:38 Ответить
Ситуація повторюється як з бракованими мінами і з раціями баофенг ( цей підвальний Китай я би не довірив навіть дітям)
показать весь комментарий
07.02.2026 19:48 Ответить
На думку не спадало, що в вічизняного виробника теж могло прилетіти, або у смежника?
показать весь комментарий
07.02.2026 19:51 Ответить
Очільник АОЗ не хоче подати у відставку?
показать весь комментарий
07.02.2026 19:56 Ответить
Ну військових дуже зігріє той факт, що когось там десь оштрафували. Срані саботажники.
показать весь комментарий
07.02.2026 20:12 Ответить
А обморожені кінцівки хлопцям повернули у попередній стан? там 90% ампутації. Сволота...
показать весь комментарий
07.02.2026 20:30 Ответить
Скількі місяців бійці чекают ???

Ау, Зюзя зелена!!!! Почєму ми єщьо нє в нато ??!!
показать весь комментарий
07.02.2026 20:30 Ответить
Альо, зюзя!!! Що за іпсо!!! Чому ми не в нато чому люди йдуть в сзч ???!
показать весь комментарий
07.02.2026 20:31 Ответить
Знов ці чебуреки зі своїми "спізненням." В окоп,****,будеш окопною грілкою.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:19 Ответить
І це ж рахували грілки поштучно,а не попарно! А те,що вона працює 4-5 годин,то як,скільки їх треба. Чебуреки добре рахують тільки гроші? Чи будуть вони актуальні в кінці лютого,ці грілки?
показать весь комментарий
07.02.2026 22:24 Ответить
Поки не почнемо розстрілювати саботажників і мародерів з м'ясниками патову ситуацію не переламати. За кожен відморожений палець воїна повинен бути штраф мільйон плюс компенсанція всіх витрат на лікування, а суки сцють в очі штрафом 3 грн за непоставлену грілку в кінці зими.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:34 Ответить
 
 