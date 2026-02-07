АОЗ повідомила про затримку поставки 300 тисяч грілок для військових: постачальника оштрафували на понад 1 млн грн

Агенція оборонних закупівель Міноборони України повідомила про затримку постачання 300 тисяч хімічних грілок для військових на фронт. Постачальник мав відвантажити грілки до 10 грудня 2025 року.

Про це агенція повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація із поставками грілок

"Бачимо обговорення в мережі щодо поставок хімічних горілок на фронт. Поточні поставки дійсно постачальник затримує: 300 тис. хімічних грілок мали бути відвантажені до 10 грудня 2025 року (згідно з двома контрактами на 100 тис. та 200 тис.)", - розповіли в АОЗ.

Втім, як зауважили в агенції, попри затримку партії в 300 тисяч, військові не залишилися без грілок.

"На складах Командування Сил логістики був запас – 50 тис. комплектів хімічних грілок, закуплених у попередні періоди. Також, перед зимовим сезоном ДОТ поставив 300 тис. комплектів хімічних грілок. Паралельно з тим ДОТ законтрактував електричні грілки у кількості 200 тис. штук, які також були поставлені ще до початку зимового періоду. У жовтні були законтрактовані ще 300 тис. комплектів хімічних грілок — саме вони запізнюються", - пояснили в АОЗ.

Постачальника оштрафували

В агенції заявили, що попри те, що цього року аномальна зима, що вплинуло на рівень споживання — затримка будь-яких поставок для ЗСУ є неприпустимими. З огляду на це, на постачальника накладений штраф у розмірі 1,1 млн. грн.

"Стосовно строків постачання затриманої партії: 24 тисячі грілок вже поповнили запаси складів КСЛ, ще 76 тисячі будуть поставлені на початку наступного тижня. Решта 200 тис. будуть поставлені протягом лютого 2026 року. Наразі представники ДОТ перебувають у постійній комунікації з постачальником та регулярно здійснюють виїзди на виробництво, у тому числі за участі представників СБУ та Держгарантування якості, які наголосили постачальнику на можливості здійснювати відвантаження продукції невеликими партіями", - йдеться у заяві АОЗ.

