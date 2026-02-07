АОЗ повідомила про затримку поставки 300 тисяч грілок для військових: постачальника оштрафували на понад 1 млн грн

Агенція оборонних закупівель Міноборони України повідомила про затримку постачання 300 тисяч хімічних грілок для військових на фронт. Постачальник мав відвантажити грілки до 10 грудня 2025 року.

Яка ситуація із поставками грілок

"Бачимо обговорення в мережі щодо поставок хімічних горілок на фронт. Поточні поставки дійсно постачальник затримує: 300 тис. хімічних грілок мали бути відвантажені до 10 грудня 2025 року (згідно з двома контрактами на 100 тис. та 200 тис.)", - розповіли в АОЗ.

Втім, як зауважили в агенції, попри затримку партії в 300 тисяч, військові не залишилися без грілок.

"На складах Командування Сил логістики був запас – 50 тис. комплектів хімічних грілок, закуплених у попередні періоди. Також, перед зимовим сезоном ДОТ поставив 300 тис. комплектів хімічних грілок. Паралельно з тим ДОТ законтрактував електричні грілки у кількості 200 тис. штук, які також були поставлені ще до початку зимового періоду. У жовтні були законтрактовані ще 300 тис. комплектів хімічних грілок — саме вони запізнюються", - пояснили в АОЗ.

Постачальника оштрафували 

В агенції заявили, що попри те, що цього року аномальна зима, що вплинуло на рівень споживання — затримка будь-яких поставок для ЗСУ є неприпустимими. З огляду на це, на постачальника накладений штраф у розмірі 1,1 млн. грн.

"Стосовно строків постачання затриманої партії: 24 тисячі грілок вже поповнили запаси складів КСЛ, ще 76 тисячі будуть поставлені на початку наступного тижня. Решта 200 тис. будуть поставлені протягом лютого 2026 року. Наразі представники ДОТ перебувають у постійній комунікації з постачальником та регулярно здійснюють виїзди на виробництво, у тому числі за участі представників СБУ та Держгарантування якості, які наголосили постачальнику на можливості здійснювати відвантаження продукції невеликими партіями", - йдеться у заяві АОЗ.

Топ коментарі
+21
Скільки хлопців лягло з обмороженнями з-за цієї сцяної бюрократії?!
07.02.2026 19:15 Відповісти
07.02.2026 19:15 Відповісти
+19
"...АОЗ повідомила про затримку поставки 300 тисяч грілок для військових: постачальника оштрафували на понад 1 млн грн..." - військовим в окопі одразу стало тепліше від цієї новини!!!
07.02.2026 19:11 Відповісти
07.02.2026 19:11 Відповісти
+12
На складах Командування Сил логістики був запас - 50 тис. комплектів хімічних грілок, закуплених у попередні періоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3599450

а в минулому році, як й в цьому, як й в попередні періоди, волонтери криком кричать про масові обмороження через відсутність грілок.
але все заїбісь, вони "на складах накопичені", їбать потороч.
07.02.2026 19:32 Відповісти
07.02.2026 19:32 Відповісти
Ага, а поставлять у червні..
07.02.2026 19:44 Відповісти
07.02.2026 19:44 Відповісти
ну якщо штраф по 3 гривні 33 копійки за штуку, то об чьом волноваться ?
07.02.2026 20:25 Відповісти
07.02.2026 20:25 Відповісти
нач.тилу-повісити і все буде в нормі
07.02.2026 22:53 Відповісти
07.02.2026 22:53 Відповісти
Хто їх рахує? Ще наловлять.
07.02.2026 20:13 Відповісти
07.02.2026 20:13 Відповісти
Страшно уявити що робиться в окопах...
Бо з тренувальних частин новини теж.... ну як сказати... бидлотні страшні новини... Негативні короче (((
07.02.2026 20:34 Відповісти
07.02.2026 20:34 Відповісти
Не бюрократії, а диверсіїї....проти ЗСУ.
08.02.2026 03:54 Відповісти
08.02.2026 03:54 Відповісти
От і чекай того постачання, хочу тепла для сина, пішов в аврору, накупив грілок на 700 грн, відправив доки була можливість ,сподіваюсь до кінця зими вистачить але це не точно...
07.02.2026 19:20 Відповісти
07.02.2026 19:20 Відповісти
все буде добре, до літа поставлять
07.02.2026 19:24 Відповісти
07.02.2026 19:24 Відповісти
Це точно ?
07.02.2026 20:33 Відповісти
07.02.2026 20:33 Відповісти
Наволоч,потрібні грілки а не штрафи.Відповідальних за укладання договору з ненадійним постачальником як мін-кастрація
07.02.2026 19:38 Відповісти
07.02.2026 19:38 Відповісти
Ситуація повторюється як з бракованими мінами і з раціями баофенг ( цей підвальний Китай я би не довірив навіть дітям)
07.02.2026 19:48 Відповісти
07.02.2026 19:48 Відповісти
На думку не спадало, що в вічизняного виробника теж могло прилетіти, або у смежника?
07.02.2026 19:51 Відповісти
07.02.2026 19:51 Відповісти
Очільник АОЗ не хоче подати у відставку?
07.02.2026 19:56 Відповісти
07.02.2026 19:56 Відповісти
Ну військових дуже зігріє той факт, що когось там десь оштрафували. Срані саботажники.
07.02.2026 20:12 Відповісти
07.02.2026 20:12 Відповісти
А обморожені кінцівки хлопцям повернули у попередній стан? там 90% ампутації. Сволота...
07.02.2026 20:30 Відповісти
07.02.2026 20:30 Відповісти
Скількі місяців бійці чекают ???

Ау, Зюзя зелена!!!! Почєму ми єщьо нє в нато ??!!
07.02.2026 20:30 Відповісти
07.02.2026 20:30 Відповісти
Альо, зюзя!!! Що за іпсо!!! Чому ми не в нато чому люди йдуть в сзч ???!
07.02.2026 20:31 Відповісти
07.02.2026 20:31 Відповісти
Знов ці чебуреки зі своїми "спізненням." В окоп,****,будеш окопною грілкою.
07.02.2026 22:19 Відповісти
07.02.2026 22:19 Відповісти
І це ж рахували грілки поштучно,а не попарно! А те,що вона працює 4-5 годин,то як,скільки їх треба. Чебуреки добре рахують тільки гроші? Чи будуть вони актуальні в кінці лютого,ці грілки?
07.02.2026 22:24 Відповісти
07.02.2026 22:24 Відповісти
Поки не почнемо розстрілювати саботажників і мародерів з м'ясниками патову ситуацію не переламати. За кожен відморожений палець воїна повинен бути штраф мільйон плюс компенсанція всіх витрат на лікування, а суки сцють в очі штрафом 3 грн за непоставлену грілку в кінці зими.
07.02.2026 22:34 Відповісти
07.02.2026 22:34 Відповісти
 
 