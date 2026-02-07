Девять человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсона
В течение дня 7 февраля в Херсоне пострадали девять человек из-за российских атак.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атак
Утром оккупанты нанесли удар по помещению магазина в Херсоне. Пострадали шесть гражданских: трое посетителей и трое работников заведения.
Также днем враг нанес удар по Херсону из артиллерии. Ранены трое пожилых людей.
Кроме этого, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, помещение магазина, автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения войсками РФ военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль