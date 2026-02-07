Дев’ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсону

Впродовж дня 7 лютого у Херсоні постраждали дев’ятеро людей через російські атаки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атак

Вранці окупанти вдарили по приміщенню магазину у Херсоні. Постраждало шестеро цивільних: троє відвідувачів та троє працівників закладу.

Також вдень ворог вдарив по Херсону з артилерії. Поранення дістали троє літніх людей.

Крім цього, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, приміщення магазину, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення військами РФ воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

