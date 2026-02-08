Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: разрушено оборудование

Ночью Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.

Как отмечается, есть попадания, зафиксировано разрушение оборудования. Самое главное - люди не пострадали.

"На месте - подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала года.

Детали от ОВА

Как сообщает ОВА, сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Полтавскую область.

В Миргородском районе, в результате прямых попаданий и падения обломков БПЛА, на нескольких объектах одного из предприятий возникли возгорания. На данный момент подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.