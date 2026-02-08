РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9138 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
2 609 8

Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: разрушено оборудование

удар по объектам нефтегаза

Ночью Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, есть попадания, зафиксировано разрушение оборудования. Самое главное - люди не пострадали.

"На месте - подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Читайте также: В "Нафтогазе" подтвердили удар по объекту компании на западе Украины. Вероятно, речь идет о нефтепроводе "Дружба" (обновлено)

Это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала года.

Детали от ОВА

Как сообщает ОВА, сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Полтавскую область.

В Миргородском районе, в результате прямых попаданий и падения обломков БПЛА, на нескольких объектах одного из предприятий возникли возгорания. На данный момент подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.

обстрел полтавской области

Автор: 

Нафтогаз (3055) обстрел (32618) Полтавская область (1395)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ху@ло лютує в холод , який дістав нашу краіну , але
це не значить , що він заспокоіться і надалі ,
поки не почнемо атакувати москву , так як всі інші міста ,
цього бидляка не цікавлять 🙁
показать весь комментарий
08.02.2026 11:31 Ответить
Скажу більше: навіть руйнування Москви чи Пітера його не зупинять. Це як пес, який у когось вчепився - навіть якщо вбити пса, дуже важко розвести його щелепи
показать весь комментарий
08.02.2026 11:49 Ответить
💯
показать весь комментарий
08.02.2026 13:44 Ответить
Скільки цього року по нпз рашки було завдано ударів?
показать весь комментарий
08.02.2026 11:37 Ответить
Нагнітають нагнітають нагнітають. Он трамп, що хоче в рай, каже що все хорощо: хороша угода, хороші перемовини, хороші темпи, хороший прогрес...
Ганебні зрадофіли трампа не читають чи шо
показать весь комментарий
08.02.2026 12:27 Ответить
А що "на той старане"? Качають спокійно? Покошмарили трохи платформи на каспії і все?
показать весь комментарий
08.02.2026 12:44 Ответить
Щоб пошкодити ті платформи- потрібно під них підвести по баржі з вибухівкою. В Чорному морі до сих пір стоять. Дрон- то перебити якусь трубу чи полякати.
показать весь комментарий
08.02.2026 13:21 Ответить
 
 