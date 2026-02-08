Враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: разрушено оборудование
Ночью Россия снова нанесла удар по объектам Группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.
Как отмечается, есть попадания, зафиксировано разрушение оборудования. Самое главное - люди не пострадали.
"На месте - подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала года.
Детали от ОВА
Как сообщает ОВА, сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала Полтавскую область.
В Миргородском районе, в результате прямых попаданий и падения обломков БПЛА, на нескольких объектах одного из предприятий возникли возгорания. На данный момент подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це не значить , що він заспокоіться і надалі ,
поки не почнемо атакувати москву , так як всі інші міста ,
цього бидляка не цікавлять 🙁
Ганебні зрадофіли трампа не читають чи шо