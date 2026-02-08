Ворог вдарив по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйновано обладнання

Уночі росія знову вдарила по об’єктах Групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Групи.

Є руйнування обладнання

Як зазначається, є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали.

"На місці - підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи з початку року.

Деталі від ОВА

Як інформує ОВА, сьогодні вночі РФ вкотре атакувала Полтавщину.

У Миргородському районі, внаслідок прямих влучань та падіння уламків БПЛА, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Станом на цю годину, підрозділи ДСНС ліквідували пожежі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

обстріл полтавської області

Ху@ло лютує в холод , який дістав нашу краіну , але
це не значить , що він заспокоіться і надалі ,
поки не почнемо атакувати москву , так як всі інші міста ,
цього бидляка не цікавлять 🙁
08.02.2026 11:31 Відповісти
Скажу більше: навіть руйнування Москви чи Пітера його не зупинять. Це як пес, який у когось вчепився - навіть якщо вбити пса, дуже важко розвести його щелепи
08.02.2026 11:49 Відповісти
💯
08.02.2026 13:44 Відповісти
Скільки цього року по нпз рашки було завдано ударів?
08.02.2026 11:37 Відповісти
Нагнітають нагнітають нагнітають. Он трамп, що хоче в рай, каже що все хорощо: хороша угода, хороші перемовини, хороші темпи, хороший прогрес...
Ганебні зрадофіли трампа не читають чи шо
08.02.2026 12:27 Відповісти
А що "на той старане"? Качають спокійно? Покошмарили трохи платформи на каспії і все?
08.02.2026 12:44 Відповісти
Щоб пошкодити ті платформи- потрібно під них підвести по баржі з вибухівкою. В Чорному морі до сих пір стоять. Дрон- то перебити якусь трубу чи полякати.
08.02.2026 13:21 Відповісти
 
 