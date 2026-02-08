Ворог вдарив по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйновано обладнання
Уночі росія знову вдарила по об’єктах Групи "Нафтогаз" на Полтавщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Групи.
Є руйнування обладнання
Як зазначається, є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали.
"На місці - підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи з початку року.
Деталі від ОВА
Як інформує ОВА, сьогодні вночі РФ вкотре атакувала Полтавщину.
У Миргородському районі, внаслідок прямих влучань та падіння уламків БПЛА, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Станом на цю годину, підрозділи ДСНС ліквідували пожежі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
це не значить , що він заспокоіться і надалі ,
поки не почнемо атакувати москву , так як всі інші міста ,
цього бидляка не цікавлять 🙁
Ганебні зрадофіли трампа не читають чи шо