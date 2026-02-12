15 лет тюрьмы получил двойной агент ФСБ, пытавшийся "устроиться" в Службу безопасности

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, задержанный в октябре 2021 года в Виннице.

Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, фигурантом является 43-летний житель временно оккупированной части территории Луганщины, который с 2014 по 2016 год воевал против сил АТО на востоке Украины.

Находясь в рядах вооруженных группировок РФ, предатель помогал оккупантам захватывать населенные пункты региона, в частности - город Сорокино.

Впоследствии боевика завербовал сотрудник ФСБ и еще до начала полномасштабной войны "отрядил" его на подконтрольную Украине территорию.

По прибытии в Винницу агент должен был выйти на украинских спецслужбовцев якобы для предоставления актуальной информации об участниках террористической организации "ЛНР".

На самом деле, таким образом он пытался установить контакты с сотрудниками СБУ для дальнейшего сбора разведданных в пользу РФ.

Контрразведчики Службы безопасности сработали на опережение и разоблачили агента на начальном этапе его инфильтрации в ряды украинской спецслужбы.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена;

участие в террористической организации.

