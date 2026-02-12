15 лет тюрьмы получил двойной агент ФСБ, пытавшийся "устроиться" в Службу безопасности
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, задержанный в октябре 2021 года в Виннице.
Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, фигурантом является 43-летний житель временно оккупированной части территории Луганщины, который с 2014 по 2016 год воевал против сил АТО на востоке Украины.
Находясь в рядах вооруженных группировок РФ, предатель помогал оккупантам захватывать населенные пункты региона, в частности - город Сорокино.
Впоследствии боевика завербовал сотрудник ФСБ и еще до начала полномасштабной войны "отрядил" его на подконтрольную Украине территорию.
По прибытии в Винницу агент должен был выйти на украинских спецслужбовцев якобы для предоставления актуальной информации об участниках террористической организации "ЛНР".
На самом деле, таким образом он пытался установить контакты с сотрудниками СБУ для дальнейшего сбора разведданных в пользу РФ.
Контрразведчики Службы безопасности сработали на опережение и разоблачили агента на начальном этапе его инфильтрации в ряды украинской спецслужбы.
По материалам СБУ суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена;
- участие в террористической организации.
