15 років тюрми отримав подвійний агент ФСБ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у жовтні 2021 року у Вінниці.

Зловмисник намагався "інтегруватися" в агентурний апарат СБУ, щоб шпигувати всередині української спецслужби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як встановило розслідування, фігурантом є 43-річний житель тимчасово окупованої частини території Луганщини, який з 2014 до 2016 року воював проти сил АТО на сході України.

Перебуваючи у лавах збройних угруповань РФ, зрадник допомагав окупантам захоплювати населені пункти регіону, зокрема місто Сорокине.

Згодом бойовика завербував співробітник ФСБ і ще до початку повномасштабної війни "відрядив" його на підконтрольну Україні територію.

Після прибуття до Вінниці агент мав вийти на українських спецслужбістів нібито для надання актуальної інформації про учасників терористичної організації "ЛНР".

Насправді у такий спосіб він намагався встановити контакти із співробітниками СБУ для подальшого збору розвідданих на користь РФ.

Контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження і викрили агента на початковому етапі його інфільтрації до лав української спецслужби.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

участь у терористичній організації.

